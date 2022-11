Ni Francia ni Reino Unido enviaron ayuda a los migrantes que se ahogaron en un naufragio en el estrecho de Calais en 2021

Ni Francia ni el Reino Unido enviaron unidades de salvamento a la embarcación de migrantes que naufragó en noviembre de 2021 en el Canal de la Mancha, una tragedia que costó la vida de una treintena personas, asegura este lunes el diario francés Le Monde.

El periódico francés revela las conversaciones entre el Centro regional de operaciones de vigilancia y salvamento (Cross) ubicado en Calais, el Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) y la embarcación averiada en el mar. Según estos registros, la primera llamada se realiza a la 1:48 horas de la madrugada, cuando uno de los pasajeros explica en inglés que 33 personas van a bordo de un barco "roto", por lo que Fanny R., operadora del Cross, les pedirá que envíen su geolocalización a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, que llega a las 2:05 horas.

Al ver que la embarcación se encontraba a 0,6 millas náuticas de las aguas británicas, la operadora se puso en contacto con los servicios de auxilio de ese país, en la localidad de Dover.

El Cross contacta con Dover una vez más a las 2:28 horas y, a pesar de continuar recibiendo llamadas, considera que ya no es su responsabilidad porque "están en aguas inglesas" y les remite al número de emergencias británico, el 999.

Más de 15 llamadas

Entre las 2:43 y las 4:22 horas el Cross recibe al menos quince llamadas de los pasajeros, contabiliza Le Monde, en una de las cuales informan que están literalmente "en el agua".

"Sí, pero estáis en aguas inglesas", respondió la operadora, a la que, una vez cortada la comunicación, se le escucha comentar "Si no te entiendo, no serás salvado. Tienes los pies en el agua pues... yo no te he pedido que te vayas".

A las 4:16 horas, el Cross mantiene una conversación de 17 minutos con uno de los pasajeros del naufragio, que les suplica ayuda y explica que están "en el agua, dentro, hace frío". La conversación se corta justo después de que el migrante afirme ver "un gran barco".

En ese momento, el buque Concerto informa al Cross que han visto una embarcación parada, pero el centro les pide que sigan su ruta pues un patrullero francés, el Flamant, se dirige al lugar.

A las 4:23 horas, el Flamant avisa de que un patrullero inglés, el Valiant se encuentra también en la zona y se dirige hacia una embarcación, sin que se sepa con certeza si se trata de la que está en peligro.

Según una tabla resumen de la noche, explica Le Monde, las conversaciones se cortan con la llegada a la zona del Valiant y, poco después de las cinco de la mañana, los hechos se cierran bajo la mención de "rescatado", si bien los gendarmes investigadores afirman que los dos buques no vieron el naufragio.

A las 13:49 horas del mismo día, el Cross recibirá una llamada de un pesquero francés, en la que alerta de cadáveres en el agua.

Según explicó a Le Monde Clément G., jefe de guardia del Cross, el 24 de noviembre de 2021 se anunciaba como "una gran noche de migrantes" en la que "los contactos se multiplicaron por diez" , lo que les obliga a priorizar.

El jefe de servicios de operación, Nicolás H., detalló que el Cross posee dos medios náuticos y un medio aéreo para, en ocasiones, de 30 a 50 embarcaciones en el agua, por lo que es claramente insuficiente".

Francia y el Reino Unido firmaron este lunes en París un nuevo acuerdo para reforzar su cooperación a fin de intentar frenar la inmigración irregular de las costas francesas a las británicas.

El acuerdo, firmado por los titulares de Interior de ambos países, Gérald Darmanin y Suella Braverman, es la extensión y ampliación de un convenio previo, y prevé más patrullas, la dotación de más medios técnicos y la lucha contra las mafias de tráfico de personas por el Canal de la Mancha.