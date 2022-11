"No tienen personal necesario, no me atrevo a derivarle": una llamada al Servicio de Urgencias desvela el caos por el plan de Ayuso

Han sido semanas frenéticas tras la apertura de los Puntos de Atención Continuadas (PAC), también conocidas como Urgencias extrahospitalarias. Las permanentes denuncias por falta de médicos, que han intentado ser minimizadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han derivado en que los sanitarios hayan organizado huelgas que exigen revertir la situación y frenar este plan diseñado por la Consejería de Sanidad.

Hace dos semanas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha una reestructuración de la sanidad pública. Los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) se redistribuyeron y comenzaron a llamar Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 centros -también conocidos como urgencias extrahospitalarias- que el mismo día de su apertura no tenían plantilla para poder cubrir todos los dispositivos.

Los propios afectados, hartos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid niegue la realidad y pretenda pasar por conspiraciones izquierdistas el desastre generado en la Atención Primaria, han terminado por reaccionar y mostrar la verdadera cara de la administración gracias a llamadas grabadas con el 061, la línea de Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias habilitado en la Comunidad de Madrid.

La prueba del caos queda plasmada en unos audios difundidos por la plataforma SummaAT. Un miembro de la organización llama y pregunta si el PAC de Majadahonda está abierto para acudir a él y el operador otro lado responde con tantas incógnitas que termina por recomendarle que acuda a un hospital. Nadie tiene datos sobre qué está pasando en la sanidad de la Comunidad de Madrid e incluso no saben qué centros están abiertos y cuáles disponen de médicos.

"No estamos derivando a los centros de urgencias porque no tenemos un listado de cuáles están abiertos y los que no"

"No estamos derivando a los centros de urgencias porque no tenemos un listado de cuáles están abiertos y los que no. Entonces hasta ahora estamos derivando como hacíamos anteriormente, a los hospitales", asegura el teleoperador en la llamada grabada y que ha sido facilitada a Público.



El desorden, por el que la propia Comunidad de Madrid no sabe qué centros disponen de personal médico, enfermero o celador, queda reflejado en el último escalón del sistema: quienes tienen que atender llamadas de la ciudadanía prefieren derivar a un hospital ante el desconcierto generado en los PAC.

"No tenemos la confirmación de que esté abierto, no me atrevo a derivarle"

"No tenemos la confirmación de que esté abierto, no lo sabemos, porque hay urgencias que no cuentan con el personal necesario, no me atrevo a derivarle. Nosotros no tenemos ni teléfono ni nos han facilitado qué urgencias están abiertos, porque parece que falta personal y no están abriendo", asegura el trabajador del 061.

El PAC de Majadahonda era solo la excusa. De hecho, según la recopilación diaria realizada por el sindicato de médicos AMYTS, es de los pocos puntos de la Comunidad de Madrid que ha tenido médicos, enfermeros y celadores durante las jornadas en las que se han monitorizado. Pero hay otros muchos que nunca han dispuesto de personal médico para afrontar las guardias.

Durante la huelga organizada este fin de semana, sumada a la inmensa falta de personal que tienen los PAC tras la decisión de la Consejería de Sanidad de no contratar más personal, la situación fue que el 44% de los centros durante este fin de semana no tuvo médicos, el 13% no dispuso de enfermeras y el 20% no tuvo celadores, aseguran desde el sindicato SummAT, de los profesionales del SUMMA 112. Este lunes arranca