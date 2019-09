La expareja de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido colocado en el Ayuntamiento con un complemento de 800 euros mensuales, según ha adelantado la Cadena SER. Este nuevo escándalo se conoce tan solo unas horas después de que dimitiera uno de los fichajes de Posse: una amiga personal con un contrato de 52.000 euros al año.

La socialista, que acumula cuatro renuncias en dos semanas por sus fichajes a dedo, aprobó el plus a Gonzalo Sánchez Oliva en el cargo de supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento. Según detalle el medio, este complemento está aprobado en el mismo decreto en el que se ascendía como director técnico al tío de la alcaldesa. Tras el escándalo, su tío acabó renunciando a la subida salarial de 1.6000 euros al mes.

Primero fue la revocación del puesto de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento. Después se produjo la renuncia de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio con un complemento salarial de 1.607 euros al mes. Este mismo viernes renunció una de sus mejores amigas, Alicia Domínguez Villarino, que había sido contratada como coordinadora de Gabinete de Alcaldía del municipio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Móstoles ha negado que la alcaldesa de la localidad haya colocado a una expareja suya en un cargo municipal. "No es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus", han incidido desde el Gobierno municipal tras conocerse la noticia.

La alcaldesa ya ha afirmado que descarta dimitir: "No creo que haya cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad para tenerme que marchar". Yo nombro cargos de confianza, a personas que conocemos y en quienes creemos confiar y no sabemos luego que pude pasar con ellos. Lo importante es rectificar y seguir trabajando", ha dicho tajante.