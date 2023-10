Dos nuevas agresiones en las Urgencias alertan de las consecuencias de demonizar a los sanitarios en el Gobierno de Ayuso

Buena parte de las agresiones a profesionales sanitarios son en forma de insultos y vejaciones, seguidas de amenazas y coacciones, con hasta un 16% de ataques físicos, según el Ministerio de Sanidad. Unas dinámicas que parecen normalizarse a medida que pasan los años. Esta vez, les ha tocado sufrirlas a las plantillas de dos centros de Urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, que se han visto obligadas a denunciar nuevos episodios de violencia.

Alrededor de las 5.00 de la madrugada del pasado 12 de octubre, un hombre golpeó con una piedra la entrada del Punto de Atención Continuada (PAC) de Villa del Prado. Había acudido una hora y media antes, y se le había pautado una "medicación suave", pero regresó "al rato" agresivo y "como no le volvieron a abrir la puerta, la destrozó", denuncian a Público fuentes del centro sanitario.

No era la primera vez que el agresor acudía al centro con esa actitud. De hecho, las mismas fuentes explican que tiene una orden de alejamiento de una de las celadoras. "Ella no estaba allí cuando ocurrió, pero trabajaba el día siguiente y no pudo asistir por haber sufrido una crisis de ansiedad. En el momento de la agresión, el PAC estaba abierto con un médico, un enfermero y un celador", detallan.

Ante esa situación, los profesionales decidieron llamar a la Policía Local y a la Guardia Civil. Sin embargo, aquella noche "no había ninguno de los servicios en Villa del Prado y tuvieron que ir los de Navalcarnero, que llegaron cuando ya se había ido. Aún así, se interpuso una denuncia para que quedara constancia de lo sucedido", declaran.

Dos días después, el sábado 14, tuvo lugar otro episodio similar en el PAC de Veredillas.

Agresiones al grito de "sois unos vagos"

El Sistema Nacional de Salud registró 36 notificaciones diarias de violencia física y verbal en 2022, el máximo histórico. De acuerdo con los últimos datos oficiales, el número de denuncias anuales se elevó a 13.177, lo que supuso un 20% más que en 2021 y un 58% más que en 2017.

Los casos expuestos son solo dos de tantos que sufren periódicamente los sanitarios. Ya el pasado noviembre, una brutal paliza a una médica del centro sanitario 24 horas de Guadarrama hizo saltar todas las alarmas. La facultativa recibió puñetazos y patadas al grito de "sois unos vagos" por no poder imprimir una receta, pese a que había avisado 48 horas antes del problema.

Entonces, los profesionales aseguraron que el punto de inflexión de este aumento de las agresiones al personal sanitario se había producido después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "empezara a demonizar y culpabilizar al sector" por el deterioro de la sanidad pública. Ahora, sostienen lo mismo.

"Cuando las enfermeras están en un centro de Urgencias sin médico y no pueden atender a los pacientes, y esta situación se repite, al final con quienes lo pagan es con ellas", lamenta Isabel del Barrio, miembro de la Plataforma SAR.

"Es un añadido a todo el maltrato institucional que sufrimos. [Las autoridades] Buscan que se ponga el foco en nosotros, que el enemigo sea otro. Desde la Consejería de Sanidad nos han dicho de todo, que somos izquierdistas, bolivarianos, pero la realidad es que en nuestros grupos hay gente de todo tipo, no preguntamos ideologías ni religiones", critica Del Barrio.

En varias ocasiones, se ha podido escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir contra los sanitarios que "no todos quieren arrimar el hombro" o que iba a "estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…".

También que "la falta de médicos en la mayoría de las Urgencias se debe a que el 60% está de baja". Una serie de "falsedades, calumnias e injurias" por las cuales los sindicatos sectoriales se han planteado, incluso, denunciar a la jefa del Ejecutivo regional.

Con servicio de seguridad un día cada mes y medio

Por si fuera poco, desde la Plataforma SAR aseguran que, pese a las crecientes agresiones, los ambulatorios de guardia del Distrito Oeste sólo disponen de seguridad un día cada seis semanas.

"Antes teníamos un día de cada tres. Ahora sólo un viernes cada mes y medio de 8.00 de la mañana a 20.00 de la tarde. Hemos pedido en reiteradas ocasiones refuerzos, volver a lo de antes, pero depende de los pliegos. Es lo que defina la Consejería", expresan.

Una circunstancia que se repite incluso en las fiestas locales, "cuando la necesidad de protección por el consumo de alcohol y estupefacientes es mayor". "Algo que abunda su sensación de desprotección", señalan.