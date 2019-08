La llegada del PP al Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha supuesto la cancelación de un festival gratuito cuyo cartel contaba con la presencia del rapero Shotta y la banda onubense Antílopez. El rapero denuncia que se trata de un nuevo veto a artistas por parte del PP, que se sumaría a los que ya acumula en todo el territorio. "Esto es una vuelta atrás en el tiempo", explica Shotta a Público.

Según el artista, que ha criticado duramente a la derecha en sus letras, se trata de "un retroceso total de las libertades. Un puto asco". Desde la organización del Tiñosa Fest lamentan esta decisión ya que se trataba de una cita cultural solidaria con la Asociación Mascotas de Priego.



Lo de la derecha rancia en este país siempre ha dado mucho asco. Ahora está poniéndose la cosa seria. A mi me han cancelado un bolo en Córdoba los fachas. A los que no somos unos cobardes como artistas y seguimos diciendo cosas en nuestras letras nos vienen tiempos duros.🖕 — Shotta Shottifer (@ShottaDestroy) August 6, 2019

A mediados de junio el PP llegó al consistorio. Para entonces, los organizadores del Tiñosa Fest ya llevaban trabajando desde marzo y habían fijado la fecha para su celebración: el 17 de agosto. Pero con la llegada de las elecciones municipales, los contactos con el Ayuntamiento se paralizaron. "Nos enteramos a través de las redes sociales de que el Tiñosa Fest de este año quedaba suspendido y que 'ya se trabajaba en otro festival'", explica la organización a través de Facebook.

Tiñosa Fest era gratuito y solidario. El consistorio lo sustituye por uno privado

El propio consistorio ya había anunciado en mayo la celebración de este evento a través de sus redes sociales. Sin embargo, con el nuevo gobierno, el 5 de julio explicaron que la ubicación del Tiñosa Fest "no se consideraba el lugar más adecuado" y responsabilizaba al anterior concejal de juventud y a los técnicos municipales "en la no firma de los contratos", pese a que ellos mismos admiten que no se podían realizar por estar en periodo de administración ordinaria debido a la cercanía de las elecciones del 26 de mayo. Por su parte, la organización aclara que nunca se pusieron en contacto con ellos para buscar soluciones a los inconvenientes que planteaba el Ayuntamiento y que directamente optaron por suspenderlo.

"Cuando entró el PP se inventaron la excusa de que no había dinero para esa fiesta en Priego. Y a las dos semanas estaban anunciando otras fiestas con grupos de otro tipo de música y con barra privada", explica Shotta a este diario. El nuevo festival organizado por el Ayuntamiento, y que se celebrará el 20 de agosto, tiene otra la esencia: no es gratuito ni solidario.

Para Shotta, sus críticas a la derecha pueden estar relacionadas con esta cancelación: "Nos dejaron de contestar automáticamente. Y se inventaron excusas con lo organizadores porque no querían quedar mal nada más entrar en el gobierno. Pero no se puede tan hipócrita..."