La Inspección Provincial de Trabajo investiga a una cooperativa citrícola de Les Alqueries (Castellón) por no dar tiempo a sus empleadas para ir al baño durante su horario de trabajo, según consta en el procedimiento abierto por una denuncia de la CGT, y tal y como ha informado el diario Levante. Incluso se ha dado el caso de que varias trabajadoras hayan llegado a orinarse encima por no llegar a tiempo al servicio. El sindicato ha explicado que en la campaña anterior le ocurrió a una de las empleadas y ésta "lo mantuvo en silencio". Pero en este ejercicio ha vuelto a ocurrir. Una trabajadora abandonó su puesto de trabajo cuando ya no podía aguantar más y "no pudo llegar al baño a tiempo". Fue ella quien alertó al sindicato y ha expuesto "los problemas psicológicos que le generan esta situación".



"A veces llegan a estar más de una hora y media esperando, ya que con carácter previo a poder abandonar la línea de trabajo las tenían que sustituir” denuncia CGT

Por ello, el sindicato de la empresa ha denunciado que las 200 trabajadoras sufren serias dificultades para hacer sus necesidades básicas. "A veces llegan a estar más de una hora y media esperando, ya que con carácter previo a poder abandonar la línea de trabajo las tenían que sustituir”, explica CGT, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Castelló. Este organismo ha informado que ya ha realizado la visita a la empresa y que, de manera inmediata, les ha obligado a "ejercer el necesario control sobre las personas con funciones de mando encargadas de autorizar a las trabajadoras el uso de servicios higiénicos y proceda a darles instrucciones escritas a efectos de que prioricen las necesidades fisiológicas de las trabajadoras frente a otros intereses", ha explicado el citado medio.



El almacén ha reconocido los hechos y ha asegurado que se va a comprometer para "agilizar las sustituciones" y que las empleadas puedan "hacer uso de los servicios higiénicos". La CGT ha exigido a través de un comunicado "que se dejen de vulnerar los derechos constitucionales y laborales de las trabajadoras y se deje de menoscabar su dignidad, dejándolas ir al baño siempre que lo necesiten sin que sea necesaria su autorización".