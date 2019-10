Víctima de la ley de extranjería, en el limbo burocrático







A Melo le ha llegado una factura del hospital por haber atendido a su hijo mayor. El pequeño no le permiten federarse para poder jugar al fútbol. Su padre, de origen dominicano, obtuvo la nacionalidad española, pero sus hijos están enfangados en un limbo burocrático, pendientes de una cita que les permita residir legalmente en España. Y darle patadas a un balón. Y que te curen sin que te cobren.



“Me está dando más brea tramitarles la documentación que haberlos traído a España”, se queja este cocinero de 45 años, residente en un pueblo al norte de Madrid. “En noviembre expira el visado de los niños y, si no consigo antes los papeles, el problema se va a hacer más grande”.



Los hijos de Melo, de trece y quince años, llegaron a España en junio con visados de de residencia para reagrupación familiar en régimen comunitario. Su progenitor preparó toda la documentación para solicitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, un paso previo para tramitar en comisaría la tarjeta de identidad de extranjero (TIE).



“No pude dar ni el primer paso, porque primero no conseguí que me dieran cita. Luego, me quedé sin trabajo y no podía solicitarla, porque tener un contrato laboral era uno de los requisitos de la solicitud. Y, desde que volví a emplearme hace un par de meses, he vuelto a la carga, pero tampoco ha habido manera”, se queja Melo. “En resumen: en este tiempo no he conseguido que me atendieran”.



“No logramos que la Oficina de Extranjería los convocasen el mismo día para que pudiesen acudir ambos niños. Hasta que se le terminó el contrato laboral y no pudo seguir intentándolo. Un galimatías administrativo que hace sufrir a la gente sólo para que le den una cita, porque luego comienza el período de tramitación”, denuncia su letrada, Wendy Garrido, miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM).



Afortunadamente, Melo ya tiene otro trabajo, aunque durante un tiempo sus hijos atravesaron una situación kafkiana, que podría agravarse a finales de año. “Pasó tanto tiempo buscando una cita que se quedó en paro, algo que no se sucedería si la Administración fuese más ágil, pues los niños ya tendrían hoy los papeles”, protesta Garrido, convencida de que el sistema de obtención de citas está perjudicando a muchos extranjeros y nacionalizados, como le sucede a su cliente.



¿Qué ocurre si los críos no obtienen los papeles a tiempo? “Pasarían a estar en una situación irregular y no podrían abrir una cuenta bancaria, ni federarse a un club deportivo, como le ha ocurrido al pequeño, pues le exigían la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)”, añade la abogada. Si el padre volviese a quedarse sin trabajo, no perdería sus derechos como ciudadano español, pero los niños no podrían obtener la tarjeta de residencia, porque el progenitor debe justificar que cobra un salario y puede afrontar su manutención”.



Silvia Díez Jordão, letrada especializada en extranjería, también critica el proceso. Explica que los trámites más sencillos pueden realizarse a través de internet o de la ventanilla única, pero cuando se trata de vivir o trabajar en el país, se hacen cuesta arriba. “Cuando son presenciales y se carece de cita, no hay manera humana de avanzar, lo que impide el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos”, critica.



La abogada recuerda que se he ha encontrado con denegaciones de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE porque la persona que pretendía vivir con los suyos legalmente tenía un contrato temporal. “No vale cualquiera. Aunque, con la precariedad laboral, no sólo son eventuales sino también precarios y con bajos salarios, lo que tampoco ayuda”, añade Díez Jordão.