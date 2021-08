La primera ola de calor de 2021 y del verano ha sido "una de las más intensas de las vividas" en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Acaba este lunes en la península y el próximo miércoles en Canarias y deja récords de temperaturas. Según la AEMET, los días 14 y 13 de agosto han sido el segundo y tercer día más calurosos registrados en el conjunto de España desde 1941 respectivamente.

En la jornada de mañana, martes, seguirán bajando las temperaturas, sobre todo en el sur, y no se alcanzarán los 40º C prácticamente en ningún punto del país. Incluso, de madrugada las mínimas podrían ser inferiores a 10º C en la mitad norte, mientras que en Andalucía y Extremadura habrá noches tropicales en las que la temperatura no bajará de los 20º C.

En Canarias la ola de calor se mantendrá hasta el miércoles

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que esta semana se inicia un descenso de los termómetros, salvo en el extremo sur de Andalucía, donde rondarán los 42º o 44º C en el valle del Guadalquivir y la provincia de Málaga. En la isla de Gran Canaria tienen activada la alerta roja (riesgo extremo), mientras que en otras ocho comunidades españolas hay avisos amarillo y naranja por calor.

En Canarias es posible que la ola de calor se extienda hasta el próximo miércoles y se esperan entre 40 y 41 grados de máxima en el este, sur y oeste de Gran Canaria y también los valores mínimos nocturnos serán muy cálidos, por encima de 25 grados con rachas fuertes de viento y calima (polvo en suspensión) que reduce la visibilidad.

No bajar la guardia

Las altas temperaturas que se esperan aún en algunos puntos de España los próximos días han hecho que la Dirección General de Protección Civil recomiende no bajar la guardia y extremar la precaución ante el resigo de incendios, después de unos días en que la ola de calor ha secado aún más la vegetación.

Las previsiones de la Aemet apuntan a que a partir del miércoles 18 los termómetros comenzarán a subir de nuevo, sobre todo en la mitad norte peninsular y que en general las temperaturas serán más propias de esta época, mientras que el jueves y el viernes serán algo más altas en las mitades norte y este, entre 3 y 5º C superiores, pero sin alcanzar los valores de la ola de calor.

Esa tendencia de temperaturas en ascenso podría continuar durante el fin de semana con algún chubasco o tormenta débil y aislada por el Cantábrico y Pirineos, según la Aemet, y en general con un ambiente más cálido y más propio de la segunda quincena de agosto.

"Registros históricos en récords de temperatura"

Todo ello después de seis días de la primera ola de calor del año y del verano que, de acuerdo con la AEMET, no es la más larga en el tiempo de las que se han vivido en España, pero deja "registros históricos en récords de temperatura", tanto en términos "de máximas absolutas como de mínimas más altas".

Entre los registros más significativos de este episodio de altas temperaturas, destacan los 46,2º C de Córdoba el sábado 14, "el valor más alto medido hasta ahora en las estaciones de la red principal de la AEMET", o los 47,4º C de máxima en Montoro, el registro "confiable más alto en España" y de la red moderna de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología.

Durante esta ola de calor se han igualado o batido récords de temperaturas máximas en Albacete, Ávila, Cuenca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Granada, Madrid (Barajas, Cuatro Vientos, Retiro, Getafe o Torrejón), Pamplona y Murcia.

En cuanto a las mínimas, también se han igualado o batido récords en Jaén, donde el viernes 13 no bajaron de los 30,2º C, así como en las estaciones de Getafe y Retiro, en la Comunidad de Madrid, y en la de Albacete.