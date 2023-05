La OMS desaconseja tomar estos edulcorantes: cuáles son y los motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja el consumo de dos edulcorantes no azucarados: la estevia y la sacarina. El organismo sostiene que no ayudan a reducir la grasa corporal y que pueden provocar un mayor riesgo de diabetes tipo 2.

El estudio publicado por la OMS sostiene que el uso de los aditivos no contribuye a ningún beneficio para la salud, tanto de niños como de adultos.

Asimismo, la organización destaca que la ingesta de los edulcorantes puede provocar, además de las dolencias anteriores, otro tipo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Las directrices de la OMS

"La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no azucarados no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados", asevera el director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca.

El experto añade que no cuentan con ningún tipo de valor nutricional, "que no son factores" a incluir en las dietas y aconseja reducir su uso desde edades tempranas. La recomendación se aplica a todas las personas, excepto a las que padecen diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados.

Los más consumidos

Entre la lista que incluye los edulcorantes que los expertos recomiendan suprimir se encuentran el acesulfamo K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y los derivados de esta.

Sin embargo, los edulcorantes no se encuentran únicamente en los alimentos. En productos de higiene como dentífricos, cremas corporales y medicamentos también se encuentran estos aditivos, pero la recomendación no se aplica a ellos.

La advertencia, según la OMS, se ha evaluado como un condicional, ya que para el estudio, los resultados podrían verse confundidos por las características físicas de cada participante.