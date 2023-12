La OPEP presiona para dinamitar un acuerdo en la cumbre del clima sobre el fin de los combustibles fósiles

La incertidumbre sobre cuál será el futuro de los combustibles fósiles que dibuje la Cumbre del Clima de Dubái (COP28) continúa abierta ante la división entre el bloque de países que reclaman un mensaje claro sobre el inicio de su fin y el bloque que elude pronunciarse al respecto. Entre los primeros, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y muchos países en vías de desarrollo y Estados insulares. Entre los segundos, actores clave en las negociaciones climáticas, como China, Rusia, la India o Arabia Saudí.

Para dejar clara la posición de la UE, este sábado intervinieron ante el plenario de la cumbre el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, y la representante de la Presidencia (que detenta España hasta fin de año), la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La también vicepresidenta tercera fue muy contundente y señaló a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como uno de los principales culpables de la falta de acuerdo.

"Es repugnante que los países de la OPEP estén presionando para no llegar donde se tiene que llegar", dijo Ribera sobre la postura de la organización. Según han publicado varios medios como The Guardian y ha confirmado la agencia Reuters, la OPEP ha estado mandando cartas a sus Estados miembro para que rechacen con "máxima urgencia" cualquier texto en la COP28 que mencione el fin de los combustibles fósiles.

"La presión contra los combustibles fósiles puede alcanzar un punto de inflexión con consecuencias irreversibles", reza una de las cartas que la OPEP envió a los 13 miembros que componen la organización, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, país organizador de la COP28. Las misivas también llegaron a los Estados pertenecientes a la alianza denominada OPEP+, a la que pertenecen Rusia, México o Azerbaiyán, más que probable sede de la próxima COP29.

Teresa Ribera: "Es repugnante que los países de la OPEP estén presionando para no llegar donde se tiene que llegar"

La OPEP pretende que el acuerdo de la cumbre del clima se centre en las emisiones y no en el petróleo, el gas o el carbón para evitar que perjudique sus ganancias a corto plazo. "Sería inaceptable que campañas con motivaciones políticas pongan en riesgo la prosperidad y el futuro de nuestros pueblos", decía otra de las cartas.

Hace unos días, el presidente de la COP28 aseguró que "no hay base científica" que indique la necesidad de una eliminación gradual de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global, según reveló The Guardian. El sultán Ahmed Al Jaber, director de la cuarta mayor empresa de combustibles fósiles del planeta, dijo además que su eliminación no permitirá el desarrollo sostenible "a menos que volvamos a las cuevas".

Consciente de la "fuerte oposición", en su intervención este sábado, la ministra Teresa Ribera apuntó que merece la pena "dar batalla" y dejar claro que es muy difícil crear las condiciones para movilizar la inversión que se necesita para lograr la transición si se sigue hablando "de forma vaga". Con esas palabras, se refirió al último borrador de Balance Global y a la negativa de varios países a hablar del fin de los combustibles fósiles.

El documento recoge diferentes formulaciones como, por ejemplo, aumentar las renovables para "desplazar" a los combustibles fósiles, la reducción progresiva de todos los combustibles en base al calendario establecido por la ciencia, apostar por los "combustibles de la transición" e, incluso, que no haya texto.

Mientras, siguen sin desvelar su posición en relación a los combustibles fósiles países como Rusia, India, China o Arabia Saudí. Los dos primeros porque los obviaron en sus discursos ante el plenario, y los dos segundos porque ni siquiera intervinieron.