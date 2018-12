La Fiscalía ha exculpado a la mayoría de los imputados en la operación Carioca, la mayor causa judicial que ha conocido Galicia. En un escrito, fechado el 3 de diciembre, las dos fiscalas han planteado reducir a tres el número de investigados en esta trama, cuya instrucción inició hace diez años la jueza Pilar de Lara y que destapó una trama de prostitución y corrupción en Lugo.

El texto, uno de los pasos previos al escrito de acusación, plantea que 18 personas imputadas, entre ellas cuatro policías, queden apartadas de una de las piezas claves de esta macrocausa, que no cuenta con acusación particular. En este sentido, el ministerio público determina que "no resulta debidamente acreditada la perpetración de delito alguno relacionado con la prostitución, o de cualquier otro ilícito penal de los investigados en la presente pieza", según recoge el escrito al que ha tenido acceso Público.

Por ello, el ministerio público determina que estos acusados, entre los que figuran agentes de policía, camareros de los burdeles Queen's y Colina, y propietarios y trabajadores de estos locales –donde obligaban a mujeres extranjeras sin papeles y en situación de extrema vulnerabilidad a prostituirse bajo gritos y amenazas–, no son responsables del delito de cohecho impropio.

Sin embargo, las dos fiscalas mantienen la imputación contra el presunto cabecilla de la trama, Jose Manuel García Adán –el jefe del Queen's y el Colina–, el encargado de los burdeles, José Manuel Pulleiro Núñez, y la que fuera novia de este, Graciela Pereira da Silva, que además es víctima.

Otro polémico escrito de la Fiscalía

Además de este escrito, que pretende responsabilizar a tan solo tres personas por esta macrocausa, dividida en medio centenar de piezas separadas; la Fiscalía ya emitió el pasado año otro escrito en el que pedía archivar parte de la operación sobre prostitución.

En el documento, el ministerio público no encuentra visos de delito en casi ninguna de las acusaciones vertidas contra los acusados por esta causa, y en los casos en los qué sí ve indicios de delito, éstos ya han prescrito. La Rede Galega contra la Trata calificó entonces de "asombrosas" muchas de las conclusiones, ya que ponían blanco sobre negro "la pasividad y el poco interés de la Fiscalía por investigar los hechos denunciados, llegando en ocasiones a la auto-acusación por no haber hecho nada".

La magistrada del caso dejó claro en un extenso auto que no compartía en absoluto el criterio de la Fiscalía de Lugo. Pilar de Lara aseveró que estas mujeres no afrontaron de forma "voluntaria" esta situación. No se podía tildar de "mero acto de cortesía" el hecho de que agentes de la Guardia Civil, también imputados, se beneficiaran de la "realización de actos sexuales gratuitos" con ellas, según el documento al que tuvo acceso este medio.