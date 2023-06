Organizaciones LGTBI+ advierten a Feijóo: "Nos encontrarán de frente para proteger nuestros derechos"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) aseguró en un comunicado que el colectivo no permitirá la "involución social que anuncia el líder del Partido Popular", Alberto Núñez Feijóo, con su intención de derogar la Ley trans.

El anuncio lo hizo el líder de los populares en una entrevista en Onda Cero, en la que afirmó que si llega al Gobierno derogará la ley de derechos trans y LGTBI, entre otras. Durante la entrevista, Feijóo aseguró que "hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, por supuesto. Pero esta ley trans, no".

Desde la FELGTBI+ han respondido a Feijóo que "nos encontrarán de frente siempre para proteger nuestros derechos de sus ataques". La presidenta de esta federación, Uge Sangil, denunció al líder popular de mentir y esparcir bulos, porque entre los argumentos que esgrime para arremeter contra la norma habla de la hormonación de menores y la necesidad de que sean suministradas por los médicos. "La ley no habla en ningún momento de hormonación sino que, en realidad, elimina la obligatoriedad de hormonarse que Feijóo parece querer recuperar", afirman desde la organización.

"¡Basta ya de bulos!"

"¡Basta ya de bulos!. Ni siquiera se ha molestado en leer la ley. No les importa el contenido. Defienden el no sistemático a nuestros derechos, como todas las veces que han votado contra una ley social en España: el matrimonio igualitario, la eutanasia, el divorcio, el aborto, etc. y no les importa poner en el punto de mira a colectivos vulnerables, como están demostrando", afirmó Sangil.

Esta activista añadió que "el PP pretende quitarnos los derechos que hemos logrado con años de trabajo y lucha. Un candidato que apuesta por retroceder, que cree en una sociedad peor, que considera a las personas trans como enfermas, no está capacitado para representar a nuestro país". "Feijóo ataca a las personas trans porque somos un colectivo muy pequeño y vulnerable. Pero este odio atenta también contra los derechos del resto de personas LGTBI+ y de minorías sociales", asegura.

Sangil recuerda que la ley de derechos LGTBI+ ha colocado a España entre los países más respetuosos con los derechos de este colectivo a nivel internacional "y eso les molesta". Ante este intento de retroceso a los avances sociales, la organización llama "a todas las personas aliadas a sumarse a la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ que tomará las calles el próximo 1 de julio. Para defender el derecho de todos los grupos sociales vulnerables a vivir sin miedo, en libertad y en igualdad de condiciones. Para hacer frente a las derechas que amenazan con retroceder a una España sin derechos sociales", concluye Sangil.