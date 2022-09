El origen de 'Bella Ciao', el tema que Laura Pausini rechazó cantar en 'El Hormiguero'

El origen de Bella Ciao es desconocido y existen distintas teorías sobre cómo surgió este mítico tema popular. El significado que ha adquirido con el paso de los años está estrechamente relacionado con los movimientos de protesta antifascistas y en defensa de la democracia. Sin embargo, la artista italiana Laura Pausini se negó a cantarla en El Hormiguero por asegurar que es "muy política".

La pieza tiene una clara carga política que va más allá del éxito que le ha proporcionado la serie La Casa de Papel y que la ha convertido en una de las canciones italianas más escuchadas en todo el mundo. Los partisanos italianos ya empleaban los versos de este himno en contra del fascismo de Mussolini y de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Concretamente fueron los partisanos de la Brigada Maiella, en la región de Abruzos (este de Roma), y la Brigada Garibaldi, en la zona de las Marcas, territorio situado entre los montes Apeninos y el mar Adriático, los que comenzaron a entonarla mezclando melodías tradicionales con una letra reivindicativa. Pero existen otras teorías que apuntan que el inicio de este cántico se remonta al siglo XIX.

Las mondinas, que eran mujeres que trabajaban en los campos de arroz del norte de Italia, recitaban la letra de esta canción como signo de protesta por las duras condiciones laborales que vivían cada día. De hecho, el historiador Cesare Bermani explica que el origen de Bella Ciao procede de una canción llamada Fior di tomba (Flor de tumba) y que ya mencionaba el poeta Costantino Nigra en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las versiones de esta canción llegó a las mondinas de las provincias de Vercelli y de Novara, ambas en la región de Piamonte.



Otra versión señala que el himno podría tener raíces ucranianas. El músico Mishka Ziganoff, nacido en Odesa en 1889, se trasladó a Nueva York y compuso una pieza que pudo ser el origen del arranque de la sintonía de Bella Ciao. Después, migrantes italianos divulgaron las notas de esta canción al regresar a su país.

Más allá del origen, el tema comenzó a popularizarse y a tomar un significado político por las fiestas organizadas por las juventudes comunistas en distintos países europeos. En el verano de 1947 se desarrolló el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Allí se impulsó la versión partisana del himno, que más adelante llegó al Festival de los Dos Mundos (también llamado Festival de Spoleto) en 1964.

En ese evento se llevó a cabo el espectáculo Bella Ciao, organizado por el grupo italiano Il Nuovo Canzoniere Italiano. En la actuación participó la cantautora Giovanna Marini, artista que también ha contribuido a popularizar la canción.

Bella Ciao ha traspasado fronteras y se ha traducido en multitud de idiomas. En español, una de las versiones más conocidas es la del autor Diego Moreno, que publicó su interpretación en 2014 en el álbum Bella Ciao! Hasta Siempre Comandante!.

◉Versión en italiano



Una mattina mi son' svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Una mattina mi son' svegliato

E ho trovato l'invasor



O partigiano, portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

O partigiano, portami via

Ché mi sento di morir



E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir



E seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E seppellire lassù in montagna

Sotto l'ombra di un bel fior



Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Tutte le genti che passeranno

Mi diranno: Che bel fior



E quest' è il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E quest'è il fiore del partigiano

Morto per la libertà



E quest'è il fiore del partigiano

Morto per la libertà​

◉Versión en español



Esta mañana me he levantado

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Esta mañana me he levantado

Y he descubierto al invasor



O partigiano me voy contigo

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

O partigiano me voy contigo

Porque me siento aquí morir



Y si yo caigo en la guerrilla

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Y si yo caigo en la guerrilla

Te dejaré mi fusil



Cava una fosa en la montaña

O bella ciao, bella ciao, bella ciao

Cava una fosa en la montaña

A la sombra de una flor



Así la gente cuando la vea

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Así la gente cuando la vea

Gritará revolución



Esta es la historia de un partisano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Es la historia de un partiason

Muerto por la libertad