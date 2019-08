Óscar Camps, el director y fundador de la ONG Proactiva Open Arms ha declarado este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser que la organización ya ha agotado "todas las vías administrativas y legales para forzar a Italia" a que permita el desembarco de 150 migrantes.

El barco de la ONG continúa sin poder desembarcar en ningún puerto 13 días después del rescate de 150 migrantes, que de no haber sido rescatados, estarían ya muertos según Camps: "¿Sabe cuanto dura la vida en el mar sin chaleco y sin nada? Por supuesto que estarían todos muertos pero no importa, son sin nombre".

Uno de los mayores problemas que surgen en el barco, según ha comentado en la entrevista, es el revuelo que genera que se desembarque a unos sí y a otros no en Italia o Malta, en relación a los desembarcos realizados en los últimos días.

"Llevamos 14.000 muertos en el Mediterráneo, ¿no somos capaces de arbitrar un sistema de reparto?"

Esta madrugada, Italia permitió el desembarco de dos niños y de sus padres por motivos médicos y el pasado lunes Malta se ofrecía a acoger a los migrantes rescatados en el último barco, lo no servía, puesto que dejaba a más de la mitad de los migrantes aun en el barco. "Imagínate el problema que genera eso cuando llevamos varios días con muchas personas a bordo, imagínate que las ultimas personas que rescatas son las primeras que bajar", explica Camps.

Camps además, ha confirmado que a veces piensa que la Unión Europea no es capaz de "poner orden" y ha añadido que "llevamos 14.000 muertos en el Mediterráneo, ¿no somos capaces de arbitrar un sistema de reparto?".

"A veces que tenemos políticos antisistema. Son las organizaciones humanitarias las que están cumpliendo con el derecho internacional", ha añadido.

Por otro lado, el director ha declarado sabe que con sus acciones se expone incluso a pena de cárcel, pero eso no le ha amilanado. Al hablar con su familia sobre las posibilidades de acabar preso, su familia apoyó completamente la labor: "Mi madre me dijo que de la cárcel se sale, del fondo del mar, no".

Open Arms urge a Europa ante la llegada de un temporal

La organización humanitaria española Open Arms ha pedido urgido miércoles a Europa a ofrecer un puerto seguro en el que poner a salvo a 147 inmigrantes salvados en el Mediterráneo central, después de 13 días a la espera en el mar y dada la llegada de un temporal.

¿Europa? Nada te librará de la vergüenza de haber dejado 13 días a 147 personas a la deriva en ese mar donde debes estar de vacaciones. Recuerda que hay más de 500 náufragos sin lugar donde desembarcar y hoy entra temporal. O la historia te lo recordará", tuiteó.

Día 13.

¿Europa?

Nada te librará de la vergüenza de haber dejado 13 días a 147 personas a la deriva en ese mar donde debes estar de vacaciones.

Recuerda que hay + de 500 náufragos sin lugar donde desembarcar y hoy entra temporal.

O la historia te lo recordará #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/9cPG8vqjuf — Open Arms (@openarms_fund) August 14, 2019

La embarcación se encuentra a unos 50 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa (sur) desde hace trece días con 147 inmigrantes, después de varias evacuaciones, la última la de un bebé con problemas respiratorios y tres miembros de su familia, anoche.

En concreto son dos hermanos gemelos de nueves meses y sus padres, y ya han llegado por mar a Lampedusa, después de un intento fallido de evacuación en helicóptero por parte del cuerpo de Guardacostas de Malta.

Finalmente, en los últimos días han sido también evacuadas a hospitales italianos y malteses dos mujeres en avanzado estado de gestación, con sus familiares, y otras tres personas enfermas.