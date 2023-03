Óscar Camps, ante el juicio contra Salvini: “Ha tenido mucha suerte de que solo se le juzgue por el secuestro del Open Arms”

¿Qué espera de la vista de este viernes?

Más que de la vista, esperamos que se haga justicia con el juicio en general, aunque suene a tópico. Voy a declarar yo, varios expertos, un ex asesor y un antiguo guardacostas italiano. Hemos llegado muy lejos ya y cada vez está más clara la situación. Salvini utilizó su cargo político para frenar el desembarco de un rescate y eso acaba en un secuestro de más de 20 días. Supuso el sufrimiento innecesario de 150 personas rescatadas por un capricho electoral que luego acabó en nada. El señor Salvini tuvo muchísima suerte de que rescatáramos y pudiéramos reanimar a una de las personas que se lanzó al mar en un acto de desesperación el último día. Si no lo hubiéramos reanimado estaríamos hablando de un cargo contra él mucho más grave que el de secuestro. Podía haber sido un drama.

La sesión llega después de dos naufragios que han puesto en cuestión la política del Gobierno italiano por la falta de medios de rescate. ¿Cómo cree que afecta esto al juicio?

Este Gobierno, con esta campaña tan dura contra las ONG, busca generar un escenario favorable para el juicio de Salvini. Porque no lo tenía, francamente. Media cúpula del Gobierno anterior lo dejó solo en su decisión.

"Tarde o temprano habrá más juicios como este"

La inacción deliberada ante los rescates que proponen Salvini y Meloni es muy grave. Hablamos de vidas que se pierden de forma arbitraria en el mar, sin sentido ninguno. Saben que están ahí, que piden ayuda y tienen obligación como Estado de ayudarles. Si no lo haces hay responsabilidades que en algún momento se tienen que depurar. Tarde o temprano habrá más juicios como este.

No parece que este tipo de acciones le pase nfactura electoral a Salvini y a sus socios. ¿Cómo lo encaja?

Ya veremos cómo acaba. No creo que Salvini salga complemente indemne de esta situación. Todos sabemos lo que pasó y cómo pasó. Lo que está claro es que hay una parte del electorado que tiene predilección por el discurso de la ultraderecha. Es innegable. Pero son solo el 40% de los que votaron. El problema es que el resto no vota. Hay un 50% del electorado que no fue ni a las urnas.

¿Cómo valora que haya tenido que ser una ONG la que haya sentado a Salvini en el banquillo por sus políticas xenófobas?



Es peor todavía. Open Arms denunció ante el fiscal de Agrigento la situación y la Fiscalía se interesó de oficio, subió a bordo y tardó cinco minutos en ordenar el desembarco inmediato de todas las personas. Luego presentó cargos por secuestro, prevaricación y difamación. Después de cuatro vistas y cuatro jueces, se encontraron motivos suficientes para llevarlo a juicio. No ha sido nada fácil. En la última vista declararon el presidente del Consejo de Ministros, el ex primer ministro, el ministro del Interior... básicamente la cúpula del Gobierno. Sin embargo, hay un apagón mediático, sobre todo en España. Y me parece gravísimo que los medios españoles insonoricen esto. En agosto de 2019 hasta el Gobierno español nos ponía multas y sanciones y la vicepresidenta [Carmen Calvo] decía que no teníamos permiso para rescatar a migrantes allí. Todos se alinearon contra Open Arms.

¿Cree que se ha perdido el interés social por la labor de las ONG y la situación migratoria en el Mediterráneo desde el episodio por el que se juzga a Salvini hoy?



Esa es la herramienta del Gobierno. Que la población lo asuma y que no le afecte emocionalmente. Los medios y los políticos usan un lenguaje neutro. Se le quita humanidad a un asunto grave. Por ejemplo, cuando habla en las vistas la defensa de Salvini parece que están hablando de mercancía, pero son personas en peligro. Odio que me hablen de pateras. La ley dice que son embarcaciones y que son personas. Está muy claro lo que tenemos que hacer en ese caso, la ley dice que hay que rescatarlos. Proteger la vida humana en el mar es indiscutible. No puede confundirse con esto a la opinión pública. Pero de vez en cuando hay 80 muertos que llegan a las playas. Y a nadie le gusta. Y eso también pasa en España con las decisiones de Marlaska y los muertos en Melilla.

La vuelta de Salvini al Gobierno ha reavivado la guerra contra las ONG, aunque sin un cierre de puertos como en 2018. ¿Cree que este cambio se debe en parte a este proceso judicial?



"No les importan un carajo los traficantes de personas. Solo quieren desacreditar a las ONG"

Nuestra misión es salvar vidas. Pero ahora, además, tenemos que contar con un equipo jurídico para defendernos y denunciar. Es una tónica que se va a repetir hasta que haya sentencias y escarmientos. Con Salvini estamos hablando de 15 años de cárcel. Pero una cosa es el discurso mediático y otra la realidad. No se pueden cerrar los puertos. Siempre hemos desembarcado en Italia. Antes, durante y después de Salvini. Porque la ley es así y la estamos cumpliendo, si no ya estaríamos todos detenidos. Ahora se ha cambiado la política de puertos cerrados por la de puertos lejanos. Es sumar desgaste físico, administrativo y económico, al que hay que añadir una persecución mediática para que nuestros donantes dejen de donar. Pero eso es todo lo que pueden hacer. Y eso significa que estamos en el lado correcto de la historia. Ellos distorsionan la realidad, tergiversan el derecho marítimo y han pasado de abandonar embarcaciones en aguas internacionales, que ya es grave, a abandonarlas también en sus aguas territoriales, que es más grave aún.

El proceso judicial está siendo largo y con sorpresas. Salvini ha llegado a presentar imágenes de un submarino de la armada italiana que grabó uno de los rescates de aquel verano.



Sí. Son incapaces de dar con los traficantes, pero usan submarinos para controlar a la flota humanitaria. No les importan un carajo los traficantes de personas. Solo quieren desacreditar a las ONG y ponen a la Armada a perseguir al barco de Open Arms. Y son tan ingenuos que presentan la grabación de un rescate que se debe hacer, pero en el que ellos no participan a pesar de que están ahí. Hemos demandado a la Fiscalía Militar de Roma porque el oficial al mando del submarino y la tripulación omitieron el deber de socorrer. Es increíble.

Se pone el foco en Italia, pero el deterioro en el respeto a los derechos humanos en casi toda Europa es notable. ¿Le preocupa?



"Hay dos tipos de vidas, la de los blancos occidentales y la del resto, que no vale nada"

Esto no va a acabar bien. Hay una política claramente racista. Vemos cómo los sirios han estado en campos de refugiados durante años mientras los ucranianos han sido acogidos por millones en Europa. Es un asunto de religión, de color de piel y de procedencia. Parece que hay dos tipos de vidas, la de los blancos occidentales y la del resto, que no vale nada. Son esas vidas las que consumimos a diario.

Ha sido crítico con los medios y también con el Gobierno español. ¿Qué queda de aquel momento en el que España decidió acoger al buque Aquarius?

"El Gobierno más progresista de la historia de España nos bloqueó cinco meses en el puerto de Barcelona"

El Gobierno más progresista de la historia de España nos ha bloqueado cinco meses en el puerto de Barcelona. Si eso lo hace públicamente, ¿qué crees que hace a escondidas? Creo que el Aquarius debió haberse quedado en Italia. Sánchez le ofreció puerto cuando estaba esperando a que Italia cumpliera la ley. Quiso mostrarse como progresista, le dio su rédito en ese momento, su índice popularidad mediática y lo pudo escribir en su libro; luego nos dejó el trabajo de denuncia para los demás. La política del Gobierno español es la de quedar bien, ante su electorado, ante la UE y ante Italia. Cuando estuvimos bloqueados en Barcelona murieron 400 personas en el mar. No había barcos en el Mediterráneo.

¿Se nota mucho el desgaste de esta batalla contra las ONG?



Hemos estado en Siria repartiendo material tras el terremoto. Solo en 2022 hemos hecho 16 vuelos humanitarios desde Afganistán para sacar mujeres de allí. Hemos llevado comida a Ucrania en barco al puerto de Odesa con el chef José Andrés. Hemos trasladado a 1.200 ucranianos a Canadá. Operamos en corredores humanitarios y trabajamos en Senegal en origen. Todo eso con cuatro millones de euros. No nos desgasta en absoluto. Quizás decaigan las donaciones, pero la ciudadanía es tan fiel con nosotros como los votantes de la extrema derecha con sus partidos.