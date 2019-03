Pacma denuncia el intento de boicot de cazadores a la recogida de avales electorales

La carrera electoral ha comenzado para todos los partidos. También para Pacma que aspira a llegar a las instituciones por primera vez en su historia. Sin embargo, para ello debe recoger cerca de 50.000 firmas que les avalen para poder presentarse a los comicios generales. Una cifra asequible para las organizaciones políticas más grandes, pero costosa para el movimiento animalista. En esa carrera de fondo, la formación liderada por Silvia Barquero se ha topado con los intentos de boicot de algunos sectores del mundo de la caza, tal y como han denunciado.

Según explican desde Pacma, el pasado jueves un grupo de cazadores se concentró frente al puesto donde el partido recogía firmas para poder presentarse a los comicios generales. Unos hechos que también ocurrieron en León hace una semana, según informa la formación.

En el caso de Badajoz, la presidenta de la formación animalista, que se encontraba en el puesto, grabó un vídeo en el que documentó la presión de los cazadores. "Vamos a votar a Vox", espetaban algunos, para terminar lanzando vítores al "mundo rural". En sus manos llevaban pancartas en los que se podían leer mensajes como "yo no soy un asesino".

Desde la formación animalista aseguran que estos hechos tienen que ver con que son "el único partido que se opone a la práctica total de la caza", por lo que los cazadores "ven amenazada la pervivencia de su violenta afición".

‼️⚠️ ¡¡ATENCIÓN!!



¡Los cazadores se organizan para intentar boicotear la recogida de firmas de PACMA!



👇 ¡Sigue el hilo para +info! 👇 pic.twitter.com/1PwzPBv7Vg — PACMA (@PartidoPACMA) 14 de marzo de 2019

En cualquier caso los hechos sucedidos en Badajoz no comportaron violencia física, aunque si hubo momentos de tensión. Tanto es así, que uno de los presentes se acercó a Barquero para advertirle de que él quiere a los perros "más que muchos a sus hijos". Este mismo hombre, en tono jocoso y provocador, le dijo a la política animalista que le "gustan" los toros "en filete".

"Quieren provocarnos por que queremos librar a los animales del maltrato y el abandono que ellos les provocan. Gritan que van a votar a VOX y no me extraña nada. Por eso vienen a enfrentarse a nosotros. Pero no nos van a amedrentar, nos tendrán siempre enfrente porque representamos un futuro en el que su violencia no tiene cabida", explicado Barquero, candidata de Pacma al Parlamento Europeo.