José Ángel Prenda, miembro de La Manada condenado, junto a sus cuatro amigos, a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 y actualmente en libertad provisional, cobrará a partir del próximo lunes un subsidio de excarcelación de 430 euros al mes, según informa El Periódico de Catalunya.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha concedido este subsidio a Prenda después de que el condenado lo hubiera solicitado tras quedar en libertad provisional el pasado 22 de junio a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Esta es una ayuda que el Gobierno concede a quienes han pasado más de seis meses en prisión, lo solicitan y no tienen otros ingresos alternativos. Prenda está en paro —ya lo estaba antes de cometer su delito—. Solo los terroristas y los agresores sexuales cuyas víctimas tuviesen menos de 13 años tienen vetada esta ayuda, que por otra parte está contemplada por ley.

El miembro de La Manada cobrará a partir de ahora este subsidio por un período máximo de 18 meses renovable en tramos de seis meses. Si el Tribunal Supremo confirma su condena, Prenda volvería a prisión y dejaría de cobrar la ayuda.

El Periódico señala en su información que el Gobierno ha intentado que los miembros de La manada no cobraran el subsidio de excarcelación con el argumento de que eran presos preventivos y no condenados, pero la ley es clara al respecto: tienen derecho a ella todos los exreclusos que hayan pasado un mínimo de seis meses entre rejas y no tengan otra fuente de ingresos alternativos.

La situación del resto de sus compinches es diferente. Jesús Escudero, conocido como el peluquero de La Manada, no cobrará el subsidio de excarcelación pese a que también lo solicitó. Trabajo se lo ha denegado porque en su caso sí había trabajado antes de entrar en prisión y también durante, por lo que el ministerio cree que debe cobrar el paro.

Un tercer integrante de La Manada, Ángel Boza, tampoco cobrará el subsidio porque actualmente está en prisión desde el pasado 2 de agosto tras haber robado unas gafas en un centro comercial de Sevilla e intentar atropellar a dos vigilantes de seguridad en su huida.

Los otros dos miembros de 'La Manada', el guardia civil Antonio Guerrero y el soldado de la Unidad Militar de Emergencias, Alfonso Cabezuelo, perciben actualmente el 75% de su sueldo pese a permanecer sin destino.