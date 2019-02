Panamá expulsa a un periodista español de un medio alternativo cuando se disponía a viajar a Venezuela

El periodista Jorge Correa, que escribe en el medio de comunicación alternativo La Haine, ha sido expulsado de Panamá, país en el que hacía escala, cuando se disponía a volar hasta Venezuela. Correa viajaba al país sudamericano para cubrir la Asamblea Internacional de los Pueblos y portaba el carné de prensa del Sindicato de Periodistas, tal y como este medio ha podido comprobar, cuando fue interceptado en Panamá, donde estuvo retenido durante 22 horas y, finalmente, fue expulsado.

Sobre el periodista, también conocido como Boro, pesa una condena de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, a un año y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. No obstante, las autoridades españolas no han solicitado su ingreso en prisión y el condenado estudia recurrir su sentencia al Tribunal Constitucional, previo paso para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Según me han dicho, me expulsan del país por mi condena por enaltecimiento del terrorismo. Me interceptaron cuando me disponía a subir al avión rumbo a Venezuela y me han estado preguntando si pertenecía o simpatizaba con ETA, que en qué partido político estaba, si la invitación era de los afines a Maduro o a Guaidó, que para qué medios escribía etc. También me quitaron el móvil y el portátil durante todo el tiempo de espera", señala Correa en declaraciones a este medio.

"No te sabemos decir cuál es la razón concreta de la expulsión. Es una competencia soberana de los estados", dicen desde Exteriores

La Oficina de Información Diplomática (OID) ha confirmado a este periódico la expulsión de Jorge Correa de Panamá "en aplicación de la legislación vigente de Panamá". "Lógicamente la entrada de no nacionales en territorios de terceros estados es competencia soberana de esos países y ellos aplicaron su legislación nacional. La Embajada española en Panamá hizo gestiones para conocer la situación del ciudadano español y mantener contacto tanto con él como con sus familiares", explican a Público fuentes de la OID.

Estas fuentes, no obstante, dicen desconocer la causa exacta de la expulsión del periodista y si esta se debe a su condena por enaltecimiento del terrorismo en los tribunales españoles. "Entendemos que se lo habrán comunicado al interesado, pero nosotros no te sabemos decir cuál es la razón concreta. Es una competencia soberana de los estados", señalan a Público estas fuentes.



El abogado de Jorge Correa, Erlantz Ibarrondo, ha recordado que una sentencia por enaltecimiento del terrorismo no es en ningún caso un delito de terrorismo y sí un un tipo de delito de odio. Por su parte, Jorge Correa ha lamentado que la asistencia de las autoridades españolas fue insuficiente, que se le solicitó información "extraña" como el pin de su teléfono móvil y que hasta que la familia no amenazó con denunciar públicamente su desaparición no consiguió un mejor trato. La OID dice desconocer estos extremos.

Absuelto de atentado a la autoridad

Jorge Correa también se vio envuelto en un largo proceso judicial tras ser acusado, y absuelto, de dos delitos de atentado a la autoridad y una petición de prisión de Fiscalía de hasta seis años. Los hechos se sucedieron en el Jaque al rey de 2014. Sin embargo, el juzgado de lo penal nº 6 de Madrid dictaminó que las "imprecisiones", "la falta de uniformidad" e "incluso las contradicciones" de los agentes de Policía en sus versiones no permitían "desvirtuar la presunción de inocencia que ampara" a Jorge Correa.