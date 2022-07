El papa critica "la mentalidad de superioridad de españoles, portugueses y franceses" en la colonización de América

El papa Francisco criticó "la mentalidad de superioridad" con la que se trató a los indígenas en la colonización de América, durante la rueda de prensa en el avión de regreso de su visita de seis días Canadá, adonde viajó principalmente para pedir perdón a los pueblos originarios del país.

Al responder a una periodista de origen indígena sobre el trato de superioridad de los colonos respecto los pueblos originarios en la colonización de América, el papa calificó de "mala e injusta" la que llamó la "Doctrina de la colonización", pero advirtió de que también hoy existen colonizaciones ideológicas "que tienen el mismo esquema y consideran inferior a quien se encuentra en su camino".

El papa: "En la colonización de los ingleses, españoles, portugueses y franceses de las Américas hubo "esa mentalidad de nosotros somos superiores"

Criticó que en la colonización de América "no sólo se consideró inferiores" a los indígenas, sino que "algún teólogo loco se preguntaba incluso si tenían alma". Subrayó que, aunque algunas personas "hablaron claro" en defensa de los indígenas, como Bartolomé de las Casas o Pedro Clavel, "estos eran una minoría" y destacó que, a pesar de que "la conciencia humana ha llegado lentamente a darse cuenta de la igualdad humana", aún quedan restos de esta mentalidad.

A su juicio, en "la colonización de los ingleses, españoles, portugueses y franceses" de las Américas hubo "esa mentalidad de nosotros somos superiores y estos indígenas no cuentan" y eso "es grave".

El colonialismo sigue vivo

"Tenemos que ir ahora hacia atrás para sanear lo que se ha hecho mal, pero conscientes de que también ahora existe el mismo colonialismo" y puso el ejemplo de la minoría de los rohinyas en Birmania, "donde no son considerados ciudadanos".

El papa insistió en que hoy en día continúa ese "comportamiento colonialista de reducir algunas culturas a la nuestra", algo que "nos viene del modo de vivir tan desarrollado nuestro y que a veces hace que perdamos valores que ellos tienen, como por ejemplo, los pueblos indígenas tienen el valor de la armonía con la Creación".

Y elogió entonces lo que los indígenas llaman "vivir bien" que dijo "no es lo que entendemos nosotros por pasarlo bien o la 'Dolce Vita'.

El "genocidio" en las escuelas residenciales de Canadá

Ante la pregunta de por qué no había calificado de "genocidio" lo que ocurrió en Canadá con las escuelas residenciales donde fueron internados cerca de 150.000 niños indígenas para los procesos de asimilación cultural, Francisco aseguró que "no le pasó por la cabeza esa palabra" pero que estaba de acuerdo en que se trató de un genocidio.

"No he usado la palabra porque no me ha venido a la cabeza, pero he descrito el genocidio y he pedido perdón y disculpas por ese trabajo, que fue genocida. Lo he condenado: quitar niños, cambiar la cultura, la mente, las tradiciones, cambiar una raza y toda una cultura. Ha sido un genocidio", afirmó.