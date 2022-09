Un paro global de la circulación de trenes provoca una mañana ferroviaria caótica en Catalunya

Catalunya está sin trenes. Una avería en el sistema de telecomunicaciones ha detenido este viernes por la mañana la circulación de trenes de rodalies —cercanías de Barcelona y regionales que conectan la capital catalana con el resto de Catalunya— y trenes de larga distancia que circulan por la vía convencional en Catalunya. El servicio de AVE y los trenes de larga distancia que circulan por las mismas líneas no han quedado afectados por la avería.

El problema se habría producido por un fallo en el sistema informático que controla las telecomunicaciones entre el control ferroviario y los trenes. Al no poder contactar con los trenes no se ha podido poner en marcha el servicio por seguridad. Miles de persones se han visto afectadas en numerosas estaciones de Catalunya pero desde Renfe no tienen una cifra en estos momentos de afectados aunque se prevé que sea multitudinaria.

Renfe recomienda coger transportes alternativos, pero no pone ninguno a disposición de los usuarios

Renfe tampoco ha querido dar una previsión de la resolución del problema y se limita a asegurar que se está trabajando en recuperar el servicio con la máxima celeridad posible. De momento, Renfe recomienda coger transportes alternativos pero sin poner ninguno a disposición de los usuarios. Eso es lo que están haciendo improvisadamente miles de pasajeros por cuenta propia para llegar a su destino particular o de trabajo buscando alternativas en coches privados, autobuses, metro o Ferrocarriles de la Generalitat siempre que esta opción sea posible.

Tal y como ha explicado Adif, los técnicos están trabajando para resolver la avería. Renfe está informando de la situación a través de todos sus canales de comunicación y atención al cliente. Hasta que Adif no logre solucionar esta incidencia se recomienda utilizar otros medios de transporte. Protección Civil ha activado la prealerta Ferrocat.

Según sus primeros análisis, la incidencia se habría registrado esta pasada madrugada durante el proceso de actualización de los sistemas informáticos del Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Barcelona, que se realiza de forma periódica.

Adif abrirá una investigación para esclarecer los hechos que han causado la incidencia y, a través de un comunicado, ha lamentado las molestias producidas a los usuarios. La avería de Renfe llega cuando el transporte ferroviario ha recuperado el 90% de sus usuarios anterior a la pandemia y después que se haya incrementado el volumen de pasajero por la gratuidad decretada por el Gobierno español.

El funcionamiento de los trenes de Renfe en Catalunya es motivo de fuerte discrepancia política por su mal funcionamiento habitual y el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha criticado duramente la situación exigiendo al Gobierno español que ponga medidas para evitar continuas averías o se efectúe el traspaso del servicio a la Generalitat.