Los jesuitas de Sarrià, de la Escuela Sant Ignasi, habrían encubierto a dos pederastas padres de la congregación. Un antiguo alumno de la escuela ha denunciado que recibió abusos por estos dos padres.

Luis Tó, el ex director del centro, ya fallecido, en los 90 fue juzgado y condenado por abusos a menores. El otro acusado, P.S.S., sigue vivo y reside en Barcelona, en la residencia de jesuitas ubicada en el barrio de Sarrià.

La víctima, Jorge de la Mata, de 51 años, fue alumno del colegio jesuita entre 1975 y 1984, según consta en la denuncia que interpuso ante los Mossos el viernes pasado. La víctima ha explicado que era un alumno inquieto y que normalmente iba al despacho del director, Luis Tó, que fue quien comenzó a abusar de él alrededor de los 12 años.

El exdirector fue quien empezó con los abusos, más tarde,

fue otro padre

de la congregación

La situación en estos años no mejoró, según se relata en la denuncia, otro padre de la congregación y tutor, P.S.S., abusó de él, formando primero una red de confianza y amistad con él y su familia, que aprovechaba para quedarse a solas con el menor. Incluso se iban de excursión durante el fin de semana.

“Recuerdo ir de camping con él, entraba en mi tienda, me tocaba y me hacía tocarlo; un día, se puso dentro de mi saco de dormir y me agredió”, ha afirmado de la Mata en RAC1.

Todo esto generó en de la Mata sentimiento de culpabilidad durante mucho tiempo, aunque ahora comprende que él no fue responsable y lo atribuye a “un plan elaborado” del jesuita para que la víctima no pudiera enfrentarse a esta situación.

Su hermano Oriol también denunciará al padre P.S.S. para hacer públicos estos casos de abuso en la escuela, ya que están convencidos de que no son los únicos que los sufrieron. Oriol, que vive en México, planea viajar a Catalunya para realizar la denuncia ante los Mossos.

Tercer implicado

A la lista de los acusados, se suma un tercer nombre denunciado, el padre A.R.. El exalumno, Ignacio D.B. ha realizado la denuncia este miércoles, donde también aparece como acusado el exdirector fallecido, según El Periódico.

"¿Por qué? No es por dinero ni para que me pidan perdón. No quiero nada de ellos. Lo hago para apoyar a los hermanos Jordi y Oriol de la Mata, para que la gente sepa que dicen la verdad. Llevo años indignándome con las noticias de pederastia que aparecen en la prensa, porque yo pasé por lo mismo. Y cuando vi que finalmente hablaban del Sant Ignasi y de uno de los profesores que abusaron de mí, me sentí obligado a actuar", ha contado Ignacio.