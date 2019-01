Un antiguo miembro del grupo de 'scouts' católicos del monasterio de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, ha denunciado que la abadía ha encubierto durante 20 años los abusos que sufrió de un monje en 1998, mientras que desde la comunidad benedictina se asegura que siempre se le dio apoyo. Hurtado ya hizo público en 2016 que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote cuanto tenía 16 años y promovió entonces una petición al Congreso, que reunió más de 300.000 firmas, para que estos delitos no prescriban, aunque hasta ahora no había revelado dónde y quién había abusado de él.

En declaraciones a El País y El Periódico, Miguel Ángel Hurtado, que actualmente es psiquiatra y trabaja en Londres, ha revelado que el autor de los abusos fue el padre Andreu Soler, que fundó el movimiento escultista de la abadía y que fue su responsable durante 40 años. Hurtado explica que, como miembro del "servicio de orden" del monasterio, pernoctaba una vez al mes en la abadía, y que fue en su habitación donde se produjeron los tocamientos del monje en diversas ocasiones.

Según la versión de Hurtado, tanto el antiguo abad de Montserrat Sebastià Bardolet como el actual, Josep Maria Soler, conocieron desde 1999 la denuncia de los abusos y no tomaron ninguna medida, aunque admite que Soler se reunió varias veces con él y que el monasterio le pagó 7.200 euros para que sufragara una terapia psicológica, después de que él lo pidiera explícitamente en una carta. No obstante, en opinión de Hurtado, la comunidad de Montserrat optó por "el total secretismo y el oscurantismo en la gestión del caso", ya que el dinero se le dio en sobres en billetes de 500 para no dejar rastro, y asegura que, en su caso, "lo más doloroso no fueron los abusos, fue el encubrimiento".

Por su parte, el Monasterio de Montserrat ha indicado, en un comunicado que, pese a que el padre Andreu Soler siempre negó los hechos denunciados por Hurtado, "como medida preventiva" el abad Josep Maria Soler apartó al monje denunciado de toda actividad pastoral y de contacto con los jóvenes. Añade que en el año 2003 Hurtado envió una carta al abad en la que afirmaba que, después de haberlo hablado con su familia, no quería denunciar los hechos y que no deseaba entrevistarse con Josep Maria Soler, aunque pedía una ayuda económica para pagar un tratamiento psicológico. El monasterio aceptó pagarle un total de 8.600 euros, una cantidad que incluía también los honorarios de la abogada del joven.

En 2004, el abad Soler mantuvo la primera entrevista personal con Hurtado, en la que le pidió perdón por el mal que se le hubiera podido causar y se puso a su disposición, una entrevista que se repitió en 2011. Al fallecer el monje Andreu Soler en 2008, la abadía le dedicó un libro con sus memorias, Escoltisme i Montserrat, sobre el que Hurtado tuvo conocimiento en 2015, lo que le causó un gran malestar. En una nueva entrevista con el abad, Hurtado le exigió que se retirara el libro de circulación y retornó el dinero que había recibido como ayuda económica, una cantidad que el monasterio donó a la fundación Vicki Bernadet y a la Cruz Roja.

En el año 2016, el abad informó personalmente del caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución responsable de estos asuntos en la Santa Sede, que avaló la actuación del monasterio, según un portavoz de la abadía. El monasterio expresa en su comunicando "su condena más absoluta de los abusos cometidos contra menores, su total apoyo a las víctimas y su voluntad de actuar con total transparencia". En este sentido, manifiesta que, pese a que el monje Andreu Soler "dio siempre una versión diferente de los hechos de la del Sr. Hurtado, las actuaciones del monasterio siempre han estado movidas por el deseo de ayudarle y de estar a su lado". Concluye el monasterio de Montserrat indicando que "no tiene conocimiento de ninguna otra denuncia contra Andreu Soler" y pidiendo perdón "por todo aquello en que no haya podido estar a la altura de las expectativas".



Miguel Ángel Hurtado es una de las personas entrevistadas en el documental Examen de conciencia, sobre abusos a menores en el ámbito de las instituciones católicas, que Netflix estrenará el próximo viernes.