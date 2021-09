"Un periodismo que deja fuera a la mitad de la población, no puede ser buen periodismo"

"Nuestras redacciones no están suficientemente capacitadas y formadas para informar sobre violencia de género. Por eso tener una guía es tan importante para hacer periodismo siendo parte de la solución y no del problema", afirmó la periodista y activista colombiana Jineth Bedoya. Lo hizo este martes en la presentación de la versión en español de la Guía de Equilibrio de Género para medios: amplificando las voces de mujeres, auspiciada por la red Iberoamericana de periodistas WINN (Women in the News Network) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA).

Se trata de un recurso para ayudar a los medios de comunicación a equilibrar la participación de las mujeres, tanto en los contenidos que ofrecen, como en la participación de las mujeres en las redacciones. "Una guía digital, accesible y gratuita que brinda a los medios una herramienta que da elementos teóricos para entender porque el equilibrio de género es importante y qué rol tienen los medios en este tema, y que ahonda en las estrategias organizacionales que puede implementar el medio en su día a día para cambiar este status quo", afirmó Rodrigo Bonilla, director para las Américas de WAN-IFRA.

La guía fue presentada en un evento online organizado por WINN, una red colaborativa de periodistas Hispanoamericana que cuenta con más de 2.800 miembros. "Mediante esta guía contribuimos con nuestro propósito de fomentar la diversidad y acercar a los medios estrategias y conocimientos para mejorar el equilibrio de género en los contenidos y las redacciones" afirmó Gabriela Olivan, Directora de Women in the News Network.

El grueso del evento lo protagonizaron dos renombradas periodistas latinoamericanas. La colombiana Jineth Bedoya, editora de temas especiales en el periódico El Tiempo e iniciadora de la campaña No es hora de callar, una iniciativa contra la violencia sexual, de la que la propia periodista fue víctima por parte de las fuerzas paramilitares cuando tenía 26 años. Hacía tandem con la chilena Paula Escobar, columnista y directora de la cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. En la presentación Escobar resaltó la importancia de la guía, afirmando que "un periodismo que deja fuera a la mitad de la población, no puede ser buen periodismo".

"Los medios no nos han ayudado a tumbar barreras. Se siguen moviendo en el marco patriarcal"

"El siglo XXI nos dio la gran posibilidad a las mujeres de ir tumbando las barreras de la voz. Ahora se puede hablar sobre los abusos, golpes, la discriminación, las diferencias de salarios" afirmó Bedoya. "Las mujeres decidimos enfrentarnos al sistema patriarcal. No nos ayudan mucho los medios de comunicación a tumbar barreras porque se siguen moviendo en el mismo marco patriarcal. Y eso se ve en la forma en que se escribe, porque se ha naturalizado la desigualdad, la violencia, por eso se sigue hablando de crimen pasional, o se dice que a las mujeres nos matan porque nos lo buscamos".

En este contexto, Bedoya resaltó la importancia de esta guía, ahora publicada en español, afirmando que como comunicadoras "hemos naturalizado la violencia y tenemos que repensar la forma en que escribimos y sobre qué informamos".

"Los periodistas deben entender que tienen que ponerse en los zapatos de las víctimas e informar sin ser parte del problema, sino de la solución"

La periodista colombiana resaltó que la irrupción masiva de las redes sociales en el siglo XXI trajo una inmediatez a la comunicación que "nos ha jugado en contra para informar mejor sobre la violencia de género. Se siguen las redes sociales, que muestran todo, y los medios lo hacen también. Eso revictimiza más. Genera más violencia. Los periodistas deben entender que tienen que ponerse en los zapatos de esas víctimas y encontrar otros recursos para informar, contar algo sin ser parte del problema sino de la solución. Los derechos de las mujeres son derechos humanos".

La equidad a años luz

A pesar de los avances, la igualdad está aún muy lejos de alcanzarse. Tal como afirmó Bedoya, datos de ONUMujers indican que al ritmo actual aún quedarían 67 años para alcanzar la igualdad en los medios de comunicación. También resaltó que, según un estudio realizado por Oxford entre 180 medios de comunicación, las mujeres solo suponen el 22% de las editoras, "y según se llega a los cargos de poder, éstas son aún menos".

Tal como refleja el último informe del proyecto Monitoreo Global de Medios (GMMP) en su informe ¿Quién figura en las noticias?, solo un 26% de los sujetos sobre los que se informa en la prensa, la radio o la televisión, son mujeres. Estos datos indican un retroceso respecto al informe realizado por este proyecto en 2015, cuando la media de aparición de las mujeres en los medios se había calculado en un 28%.

En el evento participaron diversos medios de comunicación latinoamericanos y Público como único representante de medios españoles. En un vídeo emitido al final del evento, la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, afirmó: "En Público hacemos unas coberturas muy amplias con todos estos asuntos que consideramos que son claves para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres y esto es parte de nuestra apuesta como medio por la defensa de los derechos humanos".

La Guía fue desarrollada por WAN-IFRA (Asociación Mundial de Periódicos) con el apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia (Sida) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Hasta el momento estaba disponible en inglés, árabe, ruso, vietnamita, birmano y ahora gracias al trabajo de WINN con apoyo de Accenture y Santander está disponible en español.