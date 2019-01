Varias asociaciones de estudiantes de periodismo de universidades de Madrid han conseguido el apoyo de casi todos los decanos de las universidades madrileñas y de los nueve colegios autonómicos que existen hoy en España para reivindicar la creación de un Colegio de Periodistas de Madrid, con el fin de "dignificar la profesión". Para ello, han consensuado un manifiesto que llevarán próximamente a la Asamblea de Madrid, competente para este asunto, para que desarrolle la ley que lo permita. Todo ello, en vísperas del día del periodismo.

Hoy por hoy existen nueve colegios profesionales en España, que corresponden a las autonomías de Andalucía, Asturias, Catalunya, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y Euskadi. En Madrid, el órgano más parecido es la centenaria Asociación de la Prensa de Madrid (APM), con poco menos de 5.500 miembros y de carácter privado.

La existencia de un Colegio implica la necesidad de que exista una ley autonómica que plasme el régimen, los derechos y las obligaciones tanto de la institución como de los colegiados. Y lo que buscan con esta propuesta es, fundamentalmente, el reconocimiento de la profesión, especialmente en el ámbito público. Es decir, que se exija se le exija la licenciatura o el grado a cualquier periodista que quiera aspirar a trabajar en medios públicos (radios, televisiones) o en organismos como consejerías, empresas públicas o ayuntamientos.

Periodismo digno, periodistas formados

"Se trata de un manifiesto consensuado", dijo Guillermo Gamboa, uno de los portavoces del Foro de Estudiantes de Periodismo y Comunicación, y añadió: "No tratamos la misma monserga de siempre, sino reivindicamos la dignidad de quienes se han esforzado mucho en su formación".

Parte de sus reivindicaciones buscan contribuir a un periodismo digno. "Salimos de la facultad y entramos en los medios con convenios de becas abusivos; incluso superada esta fase, sólo podemos optar a trabajos de baja categoría que no nos permiten desarrollarnos", comentó Gamboa.

Ante la tradicional reticencia de la profesión a que se regule por ley, este representante quiso aclarar que aunque no quieran, a los periodistas ya se les está regulando. Puso el ejemplo de la llamada Ley Mordaza, por la que algunos profesionales ya han sido sancionados. "No hablamos de reglar, sino de proteger la profesión, por lo que no tiene por qué limitar", dijo, "y si hay un Colegio fuerte, tendrá mucho que decir en una posible futura regulación", apuntó.

Comienza el acto de lectura del manifiesto. Intervienen:

El decano de @UCMccinf, Jorge Clemente

Eva Navarrete, representando a @CGPeriodistas

Guillermo Gamboa y María Márquez, desde el @foro_periodismo pic.twitter.com/U0nLTWqvRk — Foro de Estudiantes de Periodismo y CAV (@foro_periodismo) 23 de enero de 2019

Otra portavoz del Foro de Estudiantes, María Márquez, incidió en que "el colegio debería ser de vanguardia y superar los debates que nosotros ya hemos superado", y subrayó su utilidad para tratar de mitigar las brechas de género existentes. "Las mujeres tenemos más problemas para acceder a un puesto digno, y hay techos de cristal para puestos de responsabilidad: necesitamos tener las mismas oportunidades, responsabilidades y sueldo".

Los decanos, a favor

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Clemente, habló en nombre de las facultades de Comunicación madrileñas que se han sumado a esta iniciativa (todas menos la de la Universidad Francisco de Vitoria). Destacó que "estos tiempos convulsos están marcados por los bulos, la desinformación y la manipulación", por lo que proclamó que "la democracia necesita el periodismo como elemento fundamental de control".

"La democracia necesita el periodismo como elemento fundamental de control"

Así, desde el mundo docente hizo un llamamiento que apeló a "la cooperación de los profesionales para poder reivindicar que las administraciones ayuden a que la formación sea mejor, y para que sea necesaria la titulación para trabajar en el sector público", dado que estamos hablado de títulos de habilitación públicos —licenciaturas y grados— que avalan una formación adecuada para ejercer esta profesión con más garantías.

Desde la experiencia, Eva Navarrete, decana del Colegio de Andalucía y representante de la Red de Colegios de Periodistas, consideró que un colegio "es la mejor fórmula para representar al colectivo de profesionales". "La ley nos otorga la representación de los profesionales, lo que nos permite hablar de tú a tú con las instituciones para cualquier iniciativa que tiene impacto en nuestra actividad", destacó, para añadir: "Los colegios somos entidades de derecho público, por lo que tenemos obligaciones por ley, como ser transparentes o disponer de herramientas para que la ciudadanía puedan obtener amparo ante una mala praxis".

Precariedad

No obstante, la existencia de un Colegio no garantiza la eliminación de la precariedad laboral. Navarrete confesó que no ven diferencias entre las comunidades con colegio y las que no tienen. "¡Ya quisiera yo que fueran diferentes!", exclamó, "y aunque no está en nuestra mano arreglar esta situación, sí podemos trabajar para internar paliarla". Puso como ejemplo la capacidad de exigir a los poderes públicos una serie de criterios a la hora de decidir en qué medios va a haber publicidad institucional.

"Hay que tener en cuenta que no es una profesión regulada", comentó, "pero por la vía de la contratación púbica de publicidad podemos obligar a los medios a cumplir unos estándares".

Iniciativa de los estudiantes

"Por primera vez este movimiento viene desde abajo, por la parte de los estudiantes", comentó a Público Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodismo de Investigación (API). "La imagen de alumnos, decanos y colegios juntos me parece muy interesante", añadió.

Rubio recordó que durante la etapa de Fernando González Urbaneja al frente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) se llegó a plantear la posibilidad de una regulación de la profesión, "pero ahora mismo ni la FAPE ni la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) están ahora subidos a este proyecto", comentó Rubio.

Este extremo fue confirmado por el propio Foro de Estudiantes, que no se ha puesto en contacto con la asociación madrileña. "Entendemos que la AMP mantiene reticencias", dijo el portavoz Gamboa durante la presentación del manifiesto. “Como reivindicación académica, era con los decanos con los que teníamos que hablar primero", añadió. "La APM está invitada a participar porque queremos sumar voluntades, aunque muchas veces ha sido muy clara en su negativa a la existencia del Colegio de Periodistas de Madrid".