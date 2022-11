La periodista de 'Público' Candela Barro, mención especial en los Premios Internacionales de Periodismo Móvil

La periodista de Público Candela Barro acompañó, cámara en mano, al "convoy de la esperanza", la travesía de 68 taxistas en su ruta España-Polonia con el objetivo de llevar a la frontera con Ucrania bienes de primera necesidad y traerse de vuelta a de 130 refugiados para que se reunieran con sus familias de acogida. Su trabajo audiovisual, bajo el título La solidaridad entre pueblos salva a 130 personas en el 'convoy de la esperanza ha sido reconocido con la Mención Especial de los Premios Internacionales de Periodismo Móvil de la UOC y la agencia Efe.

Durante el pasado mes de marzo Barro fue contando kilómetro a kilómetro las 60 horas de viaje que separan Madrid y la frontera oeste de Ucrania en un viaje que tenía un claro objetivo: salvar y ayudar a cuantos se pudiera. La crónica que Barro relató para este medio es un retrato de la cara más humana: la de aquellos que huyen en busca de un futuro y la de quienes hacen todo lo que está en sus manos para poder hacerlo posible.



"Para mí, el mayor orgullo del periodismo es poder darle voz a las víctimas y a las personas que están en los márgenes (sociales, políticos e históricos) pero en este viaje no solo se hizo una labor por su relato sino que hubo una implicación en ayudar a esas familias", ha declarado la periodista tras recibir la mención especial.

Durante la semana que duró el viaje, Barro filmó el cansancio, los esfuerzos por organizar a más de 150 personas en la carretera, la tragedia de los que se ven obligados a marchar... Pero también la alegría, la fraternidad y la esperanza que guiaron ese trayecto. A través de su crónica se conoce "el trabajo y la valentía" de todos los que emprendieron el viaje.

"Recibir esta mención no solo me parece un reconocimiento a mi labor periodística y al periodismo en sí, sino que me parece un reconocimiento (mucho más valioso) a la historia de las personas refugiadas que pude entrevistar y a los y las taxistas que conocí, personas de una humanidad sin igual que lo dieron todo por los, las y les demás", recuerda Barro.

La entrega de estos premios, que persiguen promover el periodismo móvil y reconocer las mejores coberturas realizadas a través de este dispositivo, tendrá lugar el próximo 10 de noviembre en Can Jaumeandreu (UOC), Barcelona. "Agradezco enormemente esta mención a la UOC y al jurado de los 'Premios Internacionales de Periodismo Móvil'. Aprecio enormemente su labor por potenciar la visibilidad de estos relatos elaborados por gente joven y dar cabida a las historias contadas en nuevos formatos", ha afirmado la periodista.