La anticoncepción de emergencia, popularmente conocida como píldora del día después, evitó 50.635 abortos y 101.271 embarazos no planificados en España. En 2017 -últimos datos registrados- se vendieron 779.000 unidades, mientras que el número de relaciones sexuales que se practicaron sin el uso de ningún método anticonceptivo se situó en 1.997.435. Es decir, una posibilidad de riesgo de embarazo no deseado del 15% (299.615 embarazos).

En el 50% de los casos, la consecuencia de un embarazo no deseado es la causa de aborto. Sin embargo, a pesar del libre acceso a la anticoncepción de urgencia, aún existen mitos e ideas erróneas relacionadas con la píldora del día después. Principalmente, porque se tienden a confundir dos términos que, aunque parecidos en la forma, son totalmente opuestos en el fondo: la píldora del día después y la píldora abortiva.

Estos son los datos del estudio farmacoeconómico Prevención de embarazos no planificados utilizando anticoncepción de urgencia: diferencias entre levonorgestrel y acetato de ulipristal, realizado por el doctor Iñaki Lete Lasa, de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de Araba, con la colaboración de la compañía farmacéutica HRA Pharma.

Los expertos constatan en está exhaustiva investigación que, en el supuesto de que todas las mujeres que tuvieron -al menos- una relación sexual sin protección hubieran optado por utilizar lovonorgestrel (LNG), se podrían haber evitado 255.672 embarazos. Una cifra que, de haber optado por consumir acetato de ulipristal (AUP), aumenta a 271.000.

"Existe la creencia de que la píldora del día después es abortiva y perjudicial para la mujer o su futura capacidad reproductiva, pero de ser así no sería una opción de libre dispensación en la farmacia sin necesidad de prescripción facultativa", asegura Guillermo Sellers, Director Médico y de Relaciones Institucionales de HRA Pharma. "Muchas no la usan porque no tienen sensación de riesgo de quedarse embarazadas, otras por desinformación, ya que ni siquiera saben que existen estos métodos. Y otras, incluso, por vergüenza", añade.



Sin embargo, la píldora del día después no puede interrumpir un embarazo en curso ni dañar un embrión en desarrollo, sino que actúa retrasando el momento en que el ovario libera un óvulo preparado para la fecundación e impidiendo su encuentro con un espermatozoide. Según explica Sellers, "los espermatozoides pueden vivir en el aparato genital femenino entre tres y cinco días tras el coito. En estos días la mujer puede quedarse embarazada si se produjera la ovulación". De ahí que su eficacia sea mayor cuanto antes se tome.

Sellers insiste en que aún hoy existe un gran desconocimiento respecto a la anticoncepción y un miedo infundado por ciertos mitos que debemos derribar. De hecho, "pese a que el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos de emergencia está aumentando en los últimos años, solo el 39% de las mujeres españolas que tuvo un coito desprotegido tomó medidas".

Quizá está sea la razón por la que el 64% de mujeres no toma ninguna medida y el 11% asegura desconocer la existencia de estos métodos, poniendo de manifiesto el necesario papel de los profesionales sanitarios a la hora de informar y aconsejar en el uso de estos métodos

EllaOne, un innovador método no invasivo

"La anticoncepción de urgencia (AU) se define como la utilización de un fármaco, sustancia, mecanismo o dispositivo con la finalidad de prevenir un embarazo no deseado tras una relación coital desprotegida". Precisamente, está sería la definición más acertada para referirse a EllaOne, un innovador método anticonceptivo de urgencia desarrollado por HRA Farma que, a diferencia de las pastillas abortivas, evita que el embarazo se produzca mediante un principio activo único: el acetato ulipristal.

El comprimido, de toma oral, actúa justo antes de la ovulación -momento de mayor riesgo para concebir- retrasándola o inhibiéndola, evitando así un embarazo no deseado, aseguran. De hecho, en base a los estudios realizados, el uso de está pastilla podría suponer "una disminución de entre un 9 y un 10% en el número de interrupciones voluntarias del embarazo anuales, o lo es lo mismo, 8.000 abortos menos al año".