El grupo de trabajo del Consejo Interterritorial de Salud que diseña la estrategia de vacunación avanza en los siguientes pasos del plan. La Comisión de Salud aprobó este martes nuevos grupos y el Ministerio de Sanidad ha publicado ya la actualización del documento. Estas son las claves.

Seis grupos prioritarios

Con la última actualización, ya hay hasta seis grupos prioritarios:

1. Residencias: residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.



3. Otro personal sanitario y sociosanitario: dividido en dos grupos:



3. A. Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado de primera línea y personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende de forma habitual a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.



3.B. Personal en activo de los colectivos que figuran a continuación, en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas. En primer lugar, personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia, servicios de inspección sanitaria , medicina legal y forense, consultas médicas

privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o

equivalentes así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen

prácticas clínicas. En segundo lugar, fisioterapeutas y terapeutas

ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas

y personal de psicología clínica. Por último, trabajadores de instituciones penitenciarias. El resto de personal sanitario se vacunará más adelante.



4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia) que no estén actualmente institucionalizadas. Las

personas que ejercen un trabajo remunerado de atención a estas personas con gran dependencia en sus hogares se vacunarán en la misma visita que las personas a las que asisten, si no se han vacunado con anterioridad.

5. Personas de 80 y más años (nacidas en 1941 y en años anteriores). Posteriormente, y a medida que se vaya disponiendo de vacunas se incluirán otros grupos de edad comenzando por las personas entre 70 y 79 años.



6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.



6.A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas: Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.



6. B. Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas

especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al

alumnado.



6. C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria.



Tres tipos de vacunas: Pfizer, Moderna y AstraZeneca

Hasta esta semana se administraban dos vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, ambas de ARNm. El 29 de enero también se autorizó la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE). Puedes consultar aquí cómo funciona cada una de las vacunas que se están administrando en España.

La EMA ha verificado la eficacia de las tres vacunas. Las tres vacunas, además, solo tienen efectos secundarios leves o moderados. Sin embargo, en España y en otros países europeos se ha decidido no administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años o personas con enfermedades graves por falta de datos en los ensayos clínicos para garantizar la eficacia en este grupo de edad. Es decir, no es que sea menos segura: es que en los ensayos no participaron suficientes personas mayores de 55 años y se ha preferido destinar estas vacunas a otros grupos de edad.

Se utilizarán todas las vacunas simultáneamente

Se utilizarán todas las vacunas disponibles de manera simultánea, de forma que las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) se reservarán para las poblaciones más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y la vacuna de AstraZeneca se utilizará inicialmente para personal sanitario y sociosanitario en el Grupo 3B y, posteriormente, en el Grupo 6 de trabajadores esenciales no sanitarios ni sociosanitarios.



La vacuna a personas menores de 55 años o sin riesgo se aplazan 6 meses si se ha pasado la covid-19

La política de vacunación en las personas que padecieron la enfermedad

diagnosticada por laboratorio es posponerla seis meses desde el momento en el que se supera la enfermedad. En la estrategia se alega que la reinfección es excepcional en los 6 meses posteriores a una infección natural por SARSCoV-2 y por ello se pospone esta vacunación para inmunizar a otros personas de grupos prioritarios. Aunque no se pospone en estos grupos ya que no se aplaza en los residentes y mayores de 55 años o con factores de riesgo.



Las comunidades tienen autonomía para organizarse siguiendo la estrategia

Por cuestiones organizativas y de factibilidad, podrá solaparse la vacunación de los colectivos incluidos en los grupos 3A, 4 y 5. Las comunidades también tienen cierto margen para solapar otros grupos siempre que se tengan en cuenta las prioridades y no se deje atrás ningún grupo.

Los criterios que se utilizan para definir los grupos

Los principios éticos considerados para determinar qué vacuna aplicar a cada grupo de prioridad son:

Equidad: Según este principio se tiene en cuenta las "vulnerabilidades, desigualdades, riesgos y necesidades de los grupos no solo a la hora de priorizar en el acceso a la vacuna, sino también a la hora de determinar qué vacuna, en concreto, se utiliza".

Reciprocidad: Por este principio se priorizan a quienes tienen más riesgos y cargas adicionales por la covid-19 por estar dedicados "a salvaguardar el bienestar de los demás, incluida la salud".

Necesidad: Explica la importancia de distribuir un recurso tan esencial para la salud que implica la necesidad de priorizar grupos por la falta de más vacunas en la actualidad y la imposibilidad de hacer ahora vacunaciones masivas.



Mantener medidas de seguridad tras la inmunización

Todas las vacunas necesitan de dos dosis para que se genere la inmunidad. Sin embargo, aún no hay datos suficientes para garantizar que una vez que una persona esté inmunizada deje de contagiar. La eficacia evita que se desarrolle la enfermedad y, sobre todo, la enfermedad grave. Por esto, aunque una persona esté vacunada, hay que mantener todas las medidas de seguridad: distancia mínimo de 1,5 metros, mascarillas y lavado de manos.

¿Quiénes elaboran la estrategia de vacunación?

El plan de vacunación lo desarrolla el grupo de trabajo técnico de vacunación covid-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Lo confirman portavoces del Ministerio de Sanidad, expertos de la Administración General del Estado y de las comunidades de Andalucía, Canarias, Catalunya, País Valencià, Galicia, Madrid, Murcia y Euskadi. También hay portavoces de las siguientes asociaciones de profesionales y sociedades científicas: la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, la Asociación Española de Vacunología y el Comité de Bioética de España.