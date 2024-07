Planes para hacer en verano: ¡Disfruta al máximo con estas ideas!

El verano es la época del año ideal para aprovechar al máximo el buen clima y disfrutar de una amplia variedad de actividades. Tanto si prefieres disfrutar del sol como si buscas escapar del calor agobiante, hay planes de verano para todos los gustos. En este artículo, te guiaremos a través de los mejores planes para hacer en verano, ya sea que estés buscando aventuras al aire libre, actividades culturales, o escapadas relajantes. Prepárate para descubrir planes de verano, actividades para hacer con amigos, en pareja, con niños, o incluso solo. ¡Sigue leyendo para encontrar las mejores opciones y hacer de tu verano una experiencia única!



Algunos consejos para tus planes de verano

Antes de escoger el plan de verano perfecto, ten en cuenta los siguientes aspectos:



Intereses personales: Define si prefieres actividades al aire libre, culturales, de aventura o de relajación.



Compañía: Decide si harás planes para hacer en verano con tus amigos, en pareja, con niños o solo. Esto influirá en la elección de las actividades.



Presupuesto: Establece cuánto estás dispuesto a gastar y busca opciones que se ajusten a tu bolsillo. Hay muchas ofertas y descuentos disponibles.



Ubicación: Considera si quieres disfrutar de planes verano en tu ciudad o explorar otros destinos.



Duración: Piensa en cuánto tiempo tienes disponible, ya sea un fin de semana, una semana entera o más.



Logística: Asegúrate de revisar las reservas, el transporte y cualquier equipamiento necesario para tu actividad.



Teniendo estos factores en mente, encontrarás los mejores planes para hacer en verano que se ajusten perfectamente a tus necesidades y preferencias. Ahora, ¡exploremos nuestra selección de los mejores planes para disfrutar al máximo esta temporada!



Mejores planes para el verano

Escapada a Tenerife: Un paraíso para el verano

​

Tenerife es una joya del Atlántico ideal para una escapada de verano. Con temperaturas medias de 25 °C y una agradable brisa atlántica, la isla ofrece un clima perfecto para disfrutar de la playa sin el calor extremo. Tenerife combina paisajes volcánicos impresionantes, playas de arena dorada y una oferta cultural vibrante, convirtiéndose en el destino ideal tanto para relajarse como para explorar.



Hoteles en Tenerife

Para que tu estancia sea perfecta, aquí te recomendamos algunos de los mejores hoteles en Tenerife, destacando la cadena Barceló por su gran variedad y precios accesibles:



Occidental Santa Cruz Contemporáneo (desde 61 €/noche): Ubicado en la exclusiva Rambla de Santa Cruz, este hotel es ideal para quienes buscan un alojamiento económico sin renunciar al confort. A solo 450 metros del centro de la ciudad, ofrece fácil acceso a comercios, lugares de ocio y entretenimiento.



Barceló Tenerife (desde 154 €/noche): Este hotel de 5 estrellas está situado en un entorno natural volcánico en el sur de la isla. Con un diseño que se integra en el paisaje, ofrece una experiencia exclusiva y sostenible. Está ubicado en la Reserva Ambiental de San Blas, permitiendo a los huéspedes explorar el patrimonio natural y cultural de la isla.



Royal Hideaway Corales Suites (desde 333 €/noche): Considerado uno de los 25 mejores hoteles de España, este lujoso establecimiento de 5 estrellas GL en La Caleta es perfecto para quienes buscan una experiencia de lujo. Ofrece un diseño galardonado y un entorno natural espectacular, ideal para unas vacaciones inolvidables.



Actividades para hacer en Tenerife

Tenerife no solo ofrece hermosos paisajes y playas, sino también una gran variedad de actividades para todas las edades y gustos. Aquí te presentamos algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en Tiqets:



Entradas al Siam Park (desde 42 €): Conocido como el mayor parque acuático del mundo, Siam Park es una visita obligada. Ofrece emocionantes atracciones acuáticas y aventuras para toda la familia en un entorno de exuberante jungla tropical.



Entradas al Loro Parque (desde 42 €): Este galardonado zoológico es perfecto para los amantes de los animales. Con el mayor túnel de tiburones de Europa y el mayor recinto interior de pingüinos del mundo, Loro Parque ofrece espectáculos acrobáticos y exposiciones interactivas en un entorno tropical.



Parque Nacional del Teide, Teide y Masca: Excursión guiada (desde 52 €): Explora el impresionante paisaje volcánico del Parque Nacional del Teide en una excursión guiada. Descubre formaciones rocosas, pueblos tranquilos y flujos de lava solidificada. La excursión incluye una visita al Drago Milenario y al pintoresco pueblo de Masca, situado en un valle rodeado de montañas.



Descubre Madrid en verano: Cultura, ocio y relajación

​

Aunque el verano en Madrid puede ser muy caluroso, la ciudad ofrece una gran cantidad de actividades para disfrutar y mantenerse fresco. Con temperaturas que rondan los 25º C y pueden alcanzar hasta 40º C, Madrid se vacía un poco durante julio y agosto, ofreciendo una atmósfera más tranquila para explorar. Ya sea que busques planes de verano para hacer en Madrid, desde actividades culturales hasta refrescantes parques acuáticos, la capital española tiene algo para todos.



Hoteles en Madrid

Madrid cuenta con una excelente oferta hotelera para todos los presupuestos y gustos. Aquí te recomendamos algunos de los mejores hoteles en Madrid, destacando los de la cadena Barceló por su variedad y calidad:



Occidental Castellana Norte (desde 86 €/noche): Situado en la zona de mayor crecimiento de Madrid, al norte del Paseo de la Castellana. Este hotel urbano ofrece fácil acceso a los principales puntos de interés de la ciudad, como el aeropuerto (a 8 minutos en tren de cercanías), Chamartín (a 5 minutos en tren) y el centro de la ciudad (a 22 minutos en tren).



Barceló Imagine (desde 120 €/noche): Este hotel de 5 estrellas combina arte y tecnología en un ambiente vanguardista. Ubicado a solo 3 minutos a pie de Plaza Castilla y las Torres Kio, ofrece una experiencia única con una temática musical que abarca desde el rock hasta la Movida Madrileña.



Barceló Torre de Madrid (desde 259 €/noche): Ubicado en la céntrica Plaza de España, este hotel de diseño de autor permite a sus huéspedes explorar las maravillas de Madrid a pie. A pocos minutos de la Gran Vía, el Palacio Real y la Puerta del Sol, es una opción perfecta para descubrir la ciudad de manera cómoda y elegante.



Actividades para hacer en Madrid en verano

Madrid ofrece una amplia gama de actividades para disfrutar durante el verano, desde visitas culturales hasta parques acuáticos para refrescarse. Aquí te presentamos algunas de las mejores opciones:



Entradas al Museo del Prado (desde 18 €): Refúgiate del calor en uno de los museos de arte más importantes del mundo. El Museo del Prado alberga obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Tiziano y El Bosco. Es una visita obligada para cualquier amante del arte.



Entradas al Aquopolis Villanueva (desde 24,90 €): A solo 20 minutos de Madrid, este parque acuático ofrece diversión para toda la familia con emocionantes toboganes como el Kamikaze, además de áreas tranquilas como el río lento. Es el lugar perfecto para refrescarse y disfrutar del sol.



Entradas al Parque Warner Beach Madrid (desde 19,90 €): Ideal para los amantes de las atracciones acuáticas, este parque temático ofrece toboganes y piscinas de olas, todo ambientado con los icónicos personajes de los Looney Tunes. Perfecto para pasar un día lleno de diversión.



Vive el verano en alta mar: Viaja en crucero

Los cruceros son una opción ideal para el verano, combinando la comodidad de un resort de lujo con la emoción de descubrir nuevos destinos cada día. Con múltiples actividades a bordo, espectaculares vistas al mar y la posibilidad de visitar diversos puertos, los cruceros ofrecen una experiencia vacacional única. Este verano, disfruta de la promoción Todo Incluido de Costa Cruceros, con bebidas gratis a bordo, y embárcate en una aventura marítima sin igual.



Costa Cruceros ofrece una amplia variedad de itinerarios para satisfacer todos los gustos y presupuestos. Aquí te presentamos algunas opciones destacadas:



Crucero por el Mediterráneo: 8 Días de sol y cultura (Desde 1.049 €/persona)

Día 1 - Barcelona

Salida: 07:00 PM. Disfruta de bebidas en la playa, pasea entre la arquitectura de Gaudí y saborea tapas deliciosas en La Boquería. La visita a Barcelona será el inicio perfecto de tu crucero por el Mediterráneo.

Día 2 - Navegación

Relájate a bordo mientras navegas por las aguas del Mediterráneo.

Día 3 - Cagliari

Llegada: 07:30 AM / Salida: 04:00 PM. Descubre la playa de Poetto y el parque natural Molentargius-Saline, hogar de flamencos rosados.

Día 4 - Bahía de Capri

Desayuno en Capri: De 06:30 AM a 07:30 AM. Disfruta de un café napolitano con vistas a los Faraglioni.

Día 5 - Civitavecchia / Roma

Llegada: 08:30 AM / Salida: 05:00 PM. Explora Roma, desde el Coliseo hasta la Fontana di Trevi, o relájate en las Termas de Saturnia.

Día 6 - Génova

Llegada: 08:30 AM / Salida: 05:00 PM. Visita el acuario más grande de Italia y los encantadores edificios históricos del siglo XVI.

Día 7 - Marsella

Llegada: 09:00 AM / Salida: 06:00 PM. Disfruta de las compras, explora mercados tradicionales y navega hacia calas escondidas.

Día 8 - Barcelona

Llegada: 09:00 AM. Termina tu viaje disfrutando nuevamente de las maravillas de Barcelona.

Este crucero incluye pensión completa, espectáculos diarios y acceso a bebidas con la promoción My Drinks.



Norte de Europa: 8 Días de naturaleza y cultura (Desde 1.799 €/persona)

Día 1 - Kiel

Salida: 07:30 PM. Explora la histórica iglesia de St. Nikolai y disfruta de compras en Holstenstraße antes de embarcar.

Día 2 - Copenhague

Llegada: 10:00 AM / Salida: 06:00 PM. Visita la Sirenita, el Palacio de Amalienborg y disfruta de los famosos Smørrebrød.

Día 3 - Mar de Noruega

"Sol de Medianoche": De 11:30 PM a 12:30 AM. Experimenta la meditación bajo el sol de medianoche con música relajante y té ayurvédico.

Día 4 - Hellesylt

Llegada: 08:30 AM / Salida: 09:30 AM. Admira el glaciar de Briksdal y las cascadas de Hellesylt.

Día 5 - Bergen

Llegada: 09:00 AM / Salida: 07:00 PM. Explora los fiordos, el distrito de Bryggen y el mercado del pescado.

Día 6 - Stavanger

Llegada: 08:00 AM / Salida: 06:00 PM. Visita el casco antiguo de Gamle Stavanger y el museo de las conservas.

Día 7 - Navegación

Disfruta de un día de relax en alta mar.

Día 8 - Kiel

Llegada: 08:00 AM. Finaliza tu crucero explorando más de Kiel si el tiempo lo permite.

Este crucero también incluye pensión completa, espectáculos a bordo y la promoción My Drinks para disfrutar de bebidas ilimitadas.



Escapada al Parque Natural del Montseny: Naturaleza y relax en verano



El Parque Natural del Montseny es un destino perfecto para una escapada de verano, ofreciendo un refugio fresco y tranquilo. Con temperaturas que rondan los 20-25 °C durante los meses estivales, es el lugar ideal para aquellos que buscan escapar del calor sofocante y sumergirse en la naturaleza. Este paraíso verde, declarado Reserva de la Biosfera, brinda un entorno sereno para caminatas, exploración de la flora y fauna, y relajación total.



Alojamiento Recomendado con Groupon: Les Suites

Para una estancia inolvidable en el Montseny, recomendamos Les Suites, un encantador hostal situado en el pre-parque natural del Montseny. Este alojamiento exclusivo para adultos ofrece una experiencia única y relajante, perfecta para una escapada romántica o simplemente para desconectar.



Opciones de estancia y tarifas:

De domingo a jueves:

1 noche en habitación doble superior, cóctel de bienvenida, desayuno, y acceso al spa privado para 2 personas: 139 €.

2 noches en habitación doble superior, cóctel de bienvenida, desayuno, y acceso al spa privado para 2 personas: 229 €.



Viernes:

1 noche en habitación doble superior, cóctel de bienvenida, desayuno, y acceso al spa privado para 2 personas: 149 €.

2 noches en habitación doble superior, cóctel de bienvenida, desayuno, y acceso al spa privado para 2 personas: 299 €.



Incluye en todas las opciones:

Estancia en habitación doble superior para 2 personas.

Bañera de hidromasaje en la habitación.

Cóctel de bienvenida.

Desayuno.

Acceso de 40 minutos al spa privado.



Les Suites es un establecimiento único con solo 6 habitaciones, cada una decorada de forma diferente, ofreciendo vistas impresionantes y una privacidad total. La entrada discreta esconde un mundo de belleza y confort, con un servicio de catering gourmet disponible bajo reserva previa. Además, su mini-spa privado permite a las parejas disfrutar de una sesión exclusiva de 40 minutos, asegurando una experiencia de relax total.



La combinación de su ubicación privilegiada, en el macizo del Montseny, y la atención al detalle en su servicio, hacen de Les Suites una opción inigualable para unas vacaciones sin niños, ofreciendo entretenimiento, salud, deporte, relax y delicias gastronómicas en un entorno espectacular. Disfruta de una escapada de verano en el Montseny, donde la naturaleza y el confort se encuentran para ofrecerte una experiencia rejuvenecedora y memorable.



Descubre Andorra: Un refugio fresco en verano

​

Andorra, conocido como el país de los Pirineos, es un destino perfecto para una escapada de verano. Con temperaturas que oscilan entre los 15 y 25 °C, Andorra ofrece un clima fresco y agradable, ideal para quienes buscan escapar del calor agobiante. Rodeado de montañas majestuosas y paisajes naturales impresionantes, Andorra combina la belleza de la naturaleza con actividades al aire libre, cultura y relax, convirtiéndose en un destino único y atractivo para todos.



Alojamiento Recomendado con Groupon: Abba Xalet Suites Hotel



Para una estancia inolvidable en Andorra, recomendamos el Abba Xalet Suites Hotel, un alojamiento de 4 estrellas situado en la encantadora zona de La Massana. Este hotel ofrece una combinación perfecta de confort y lujo, ideal para unas vacaciones relajantes.

Opciones de estancia:

2 noches para 2 personas:

Habitación doble con desayuno y entradas a Caldea: Desde 159 €/noche.

Habitación doble con media pensión y entradas a Caldea: Desde 216 €/noche.

3 noches para 2 personas:

Habitación doble con desayuno y entradas a Caldea: Desde 143 €/noche.

Habitación doble con media pensión y entradas a Caldea: Desde 200 €/noche.

Incluido en todas las opciones:

Alojamiento en habitación doble para 2 personas.

Desayuno diario.

Entradas a Caldea, el famoso centro termal de Andorra.



Servicios y comodidades:

Habitaciones: Todas las habitaciones del Abba Xalet Suites Hotel tienen vistas impresionantes a las montañas, conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, calefacción central y baño privado con secador de pelo.

Spa: El hotel cuenta con un spa que ofrece vistas al valle de Anyós, sauna, bañera de hidromasaje y gimnasio.

Piscina: En verano, los huéspedes pueden disfrutar de la piscina al aire libre situada en el jardín del hotel.

Restaurante: El restaurante del hotel sirve platos típicos con un toque moderno, como la sopa de rabo de buey y el cerdo glaseado con miel.

Ubicación: El Abba Xalet Suites está a solo 1 km del teleférico de La Massana-Pal y a 2 km del complejo de esquí de Vallnord, ofreciendo fácil acceso a actividades tanto de invierno como de verano. Además, se encuentra a solo 5 minutos en coche de la principal calle comercial de Sispony.



Con su excelente ubicación, servicios de alta calidad y entorno natural espectacular, el Abba Xalet Suites Hotel es la opción ideal para disfrutar de una escapada de verano en Andorra, aprovechando todas las actividades y paisajes que este destino tiene para ofrecer.



Escapada a la Costa Brava todo incluido: Encanto mediterráneo en Tossa de Mar

​

Tossa de Mar, ubicada en la pintoresca Costa Brava, es el destino ideal para una escapada de verano. Con temperaturas suaves que rondan los 25-30 °C, Tossa de Mar ofrece un clima perfecto para disfrutar de sus playas de aguas cristalinas y su encantador casco antiguo. Este destino es famoso por su impresionante costa, su rica historia y su vibrante vida nocturna, haciendo de Tossa de Mar una opción perfecta para unas vacaciones de verano inolvidables.



Alojamiento Recomendado con Weekendesk: Oasis Tossa & Spa



Para una estancia perfecta en Tossa de Mar, te recomendamos el hotel de 4 estrellas GHT Oasis Tossa & Spa, situado a solo 800 metros de la playa y a cinco minutos a pie del centro. Este alojamiento es ideal para quienes buscan relax y mar en la Costa Brava.



1 noche para 2 personas: Habitación doble estándar con desayuno bufé, pensión completa, acceso al spa, botella de vino y descuento en tratamientos desde 99 €/noche.

Servicios y comodidades:

Habitaciones: Todas las habitaciones del Oasis Tossa & Spa están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, climatizador y baño propio. Además, cuentan con balcones con vistas a la ciudad de Tossa de Mar.

Spa: El hotel ofrece un spa completo que incluye piscina cubierta climatizada, baño turco, bañera de hidromasaje y tumbonas térmicas. Es el lugar perfecto para relajarse y rejuvenecer durante tu estancia.

Gimnasio y animación: Para aquellos que buscan mantenerse activos, el hotel dispone de un gimnasio bien equipado y ofrece animación diurna y nocturna para todas las edades, asegurando diversión para toda la familia.

Actividades y lugares de interés en Tossa de Mar:

En Tossa de Mar, hay mucho que ver y hacer. No te pierdas la oportunidad de visitar el emblemático castillo y el faro, así como la histórica Vila Vella, un encantador casco antiguo rodeado de murallas. Para los amantes de la naturaleza, la cala Giverola es un punto espectacular para disfrutar de un día de playa y snorkel en sus aguas cristalinas.



