El PP de Leganés ignora el recurso del Ayuntamiento en el Supremo contra la gestión de Ayuso en las residencias

Faltan sólo tres días para que cierre el plazo del que dispone el Ayuntamiento de Leganés para formalizar el recurso que elevó al Tribunal Supremo (TS) contra la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias de mayores, durante la primera ola de la covid. El progreso de dicho expediente daría la oportunidad de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre este asunto, y podría crear jurisprudencia al respecto.

El anterior Gobierno local del PSOE presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) una demanda contra la "inacción" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al no medicalizar los geriátricos, que fue desestimada y que desembocó en un recurso de casación ante el Supremo, que éste admitió.

El actual Gobierno municipal encabezado por el Partido Popular (PP), sin embargo, todavía no ha formalizado el recurso. De hecho, el nuevo alcalde, Miguel Ángel Recuenco, avanzó hace semanas, durante una entrevista en Cadena Ser, que "no intervendría en la decisión" y que sería el letrado municipal quien decidiría "si el recurso seguía adelante".

También tildó de "mezquino" el interés del anterior Gobierno socialista y las familias por "demandar a la Comunidad de Madrid en lugar de apoyarla". A su juicio, ya "no tiene sentido" juzgar hechos de 2020.

En esa localidad madrileña, murieron un total de 270 residentes de centros geriátricos durante ese período, de los cuales cerca de 200 no fueron hospitalizados, siguiendo las indicaciones de los llamados "protocolos de la vergüenza" aprobados por el Ejecutivo autonómico.

Las familias critican la actitud del alcalde

Si el Ayuntamiento de Leganés, finalmente, no interpone el recurso de casación antes de que acabe el plazo este viernes 13, el proceso no continuará, y ni la no derivación de los residentes enfermos a los hospitales, ni la no medicalización de los centros de mayores serán investigadas por el Supremo.

Los familiares de las víctimas fallecidas en las residencias han solicitado en reiteradas ocasiones reunirse con Recuenco para tratar este asunto y presentarle en persona sus demandas, pero no ha sido posible.

De hecho, a primera hora de este martes, las agrupaciones de familiares Marea de Residencias, Verdad y Justicia y Ademaf se han concentrado a las puertas del Consistorio a fin de poder hablar con el alcalde sobre la situación del proceso judicial, aprovechando que sobre las 9.00 horas se celebraba un pleno municipal al que iba a acudir.

La contestación de Recuenco, a la salida de un acto en un centro de salud aledaño, donde participaba la actual consejera de Sanidad, cuando han podido interpelarle, se ha limitado a remarcar que "él ya se había pronunciado al respecto", según afirma Carmen López, miembro de Marea de Residencias.