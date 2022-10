PP y Vox aprovecharán las enmiendas contra la ley trans y del aborto para sacar su arsenal contra Igualdad

Partido Popular y Vox han presentados sendas enmiendas a la totalidad a dos leyes clave para el Ministerio de Igualdad, que serán debatidas en el pleno del Congreso de los Diputados este jueves. Se trata de los proyectos de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que pretende modificar de forma importante la actual ley del aborto y el de la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, más conocida como ley trans.

Ambas normas están siendo tramitadas desde hace unas semanas en la Comisión de Igualdad del Congreso por la vía de urgencia, lo que debería reducir a la mitad los plazos de aprobación. La ley trans, además, se tramita concediendo dicha comisión plenos poderes legislativos, una fórmula que se utiliza para leyes que no son orgánicas y por la que las enmiendas parciales al texto no precisan ser debatidas en el Pleno del Congreso, a excepción de que existan enmiendas totales, como ocurre en este caso.

Las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, no tienen visos de salir adelante, porque "los números no suman", tal como confirman a Público diversos grupos parlamentarios, incluido el PP. Pocos dudan que la derecha y la ultraderecha harán de este debate una batalla contra el Gobierno en general, pero sobre todo contra Irene Montero, utilizando todo el arsenal que han sacado a relucir en las últimas semanas que incluyen bulos y ataques personales. Montero se ha convertido en los casi tres años de Gobierno de Coalición en uno de las dianas más constantes de estas formaciones.

En ellos, tanto Vox como PP han acusado a Montero desde "hacer apología de la pedofilia", por la tergiversación de unas declaraciones de la ministra, o de alentar la violencia hacia las mujeres. Recientemente, la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, exigía la dimisión de la ministra afirmando que "están induciendo a practicar sexo con menores. La hipersexualización que están promoviendo para levantar el instinto sexual en edades no maduras está teniendo efectos tremendos como la adicción a la pornografía, que se está empezando a consumir desde los ocho años". El partido que lidera Abascal afirmó que presentaría una querella contra ella ante el Tribunal Supremo por "corrupción de menores" y PP, Vox y Ciudadanos intentaron llevar al Pleno del Parlamento Europeo las declaraciones alteradas de Montero, una iniciativa en la que se quedaron solos.

El Constitucional lleva 12 años sin resolver el recurso del PP

Se trata de dos leyes muy criticadas tanto por el Partido Popular, como por la formación de ultraderecha. La reforma de la ley del aborto toca a los populares de forma importante. Por un lado, porque devuelve a las jóvenes de 16 y 17 años la el derecho a abortar sin el consentimiento de los progenitores, una posibilidad que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó de la ley en 2015 y porque el Partido Popular tiene presentada una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que se quiere reformar, que el Alto Tribunal no ha resuelto en 12 años.

En su enmienda a la totalidad de la ley del aborto, los populares afirman que se trata de una proyecto "innecesario, inoportuno y precipitado" y que genera una "gran controversia jurídica, política y social".

Vox por su parte esgrime sus argumentos habituales sobre que la ley está "en contra de derecho natural, del sentido común y de la sacralidad de la naturaleza humana" y denuncia al Gobierno por despreciar "el más fundamental de los derechos". "Frente a la cultura de la muerte, Vox defiende la vida desde la concepción hasta su extinción natural", afirma el texto de enmiendas.

Por su parte, Ciudadanos, aprovechará el debate para defender los vientres de alquiler. El partido naranja ha presentado una enmienda a la totalidad sobre la ley del aborto y un texto alternativo para defender este tipo de práctica dentro de un modelo que llaman "altruista", a lo que se oponen todos los grupos de la cámara. Ciudadanos critica que el Gobierno incluya esta práctica en la ley como una violencia sexual hacia las mujeres, sino que aspiran a que se regule como una forma más de reproducción asistida. El partido naranja no avanza lo que hará en la votación sobre la ley del aborto, pero asegura que no apoyará las enmiendas de PP y Vox contra la ley trans.

La ley trans, "adoctrinamiento social"

En las críticas a la ley trans, ambos partidos de la derecha consideran que se trata de un texto "ideologizado" (PP) y "una batería de medidas de adoctrinamiento e ingeniería social (Vox) y piden, igual que con la ley del aborto, su devolución al Gobierno. Entre los puntos más candentes, figura la negativa a la autodeterminación del sexo registral que propugna la ley, sin otro requisito médico o psicológico.

En este punto, aunque por motivos distintos, coinciden con una parte del feminismo, que reclama un debate "imprescindible" y "sosegado" sobre la ley trans, que "borra derechos de las mujeres" y que introduce "inseguridad jurídica". También una parte de las representantes del propio Partido Socialista se oponen a la norma por estos motivos, incluida la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, fuentes Socialistas han asegurado a este periódico que no habrá disensiones en el seno del partido en la votación del pleno este jueves y que ningún miembro del partido apoyará las enmiendas de la derecha.

Recientemente, más de una quincena de organizaciones feministas han presentado 24 enmiendas a la ley trans a los miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso. Este miércoles hay convocada una protesta frente al Congreso por parte de grupos feministas para pedir importantes reformas al proyecto de ley.

Independientemente del debate parlamentario de este jueves, la ley trans traerá aún muchos enfrentamientos. Desde las formaciones LGTBI afirman que la ley no puede retroceder en derechos, sino que sólo puede crecer e incorporar algunos temas que se quedaron fuera, como los derechos de las personas no binarias (las que no se identifican con ningún sexo), los menores o las personas migrantes. Por parte de algunos sectores feministas ligados al Socialismo, esperan poder modificar o eliminar diversas partes del texto que las organizaciones LGTBI consideran innegociables.