El precio de la luz escala este miércoles a un nuevo máximo desde la 'excepción ibérica', con 436,25 euros/MWh

La electricidad subirá este miércoles cerca de un 20% hasta los 436,25 euros el megavatio hora (MWh). Así, se registra un nuevo máximo desde la entrada en vigor el 15 de julio del tope del gas. En ausencia de la conocida como "la excepción ibérica", el precio de la luz sería de media unos 502,11 euros/MWh, lo que supone unos 65,86 euros más. Así que los consumidores están pagando un 15% menos por su factura.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estimó la semana pasada que la "excepción ibérica" ha supuesto un ahorro de 1.383 millones de euros para los consumidores españoles en sus dos meses de vigencia. La vicepresidenta tercera indicó que esta cifra representa un ahorro de 22 millones de euros diarios para la sociedad desde la entrada en vigor del mecanismo.

En Portugal, donde también se aplica el tope al gas en virtud de la "excepción ibérica", el precio de la subasta ha marcado el mismo que en España, país con el que comparte mercado.

En un contexto marcado por la inestabilidad energética que sufre Europa, la electricidad sigue marcando valores muy elevados en las principales economías del continente. El megavatio hora superará este miércoles de forma generalizada y por segundo día consecutivo los 600 euros/MWh.

Concretamente, en Francia se alcanzará un precio medio de 645,54 euros/MWh, frente a los 539,48 libras/MWh (unos 640 euros al cambio actual) de Reino Unido. Por su parte, en Italia el precio se situará en 637,76 euros/MWh, mientras que en Alemania alcanzará los 624,34 euros/MWh.

Subasta y ajuste

En los resultados de la subasta en el mercado mayorista, donde no se incluye la rebaja de la medida citada, la electricidad subirá algo más de un 2%, hasta los 186,95 euros/MWh. Por franjas horarias, el precio máximo se registrará entre las 22:00 y las 23:00, con 236,79 euros/MWh, mientras que el mínimo será de 140,07 euros/MWh, entre las 17:00 y las 18:00.

A estas cantidades hay que sumarles la compensación de 249,3 euros/MWh a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida. Esto afecta a los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.