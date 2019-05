El periodista Jordi Évole ha revelado este jueves que padece una enfermedad rara, la cataplexia. Tras anunciar que dejará de presentar el programa Salvados durante una entrevista en El Hormiguero, el conductor del espacio televisivo ha aclarado que padecer esta enfermedad "no tiene nada que ver con dejar el programa", ha explicado después de que Pablo Motos diera a conocer su enfermedad.

"No es nada grave. Es una enfermedad que me han detectado recientemente". Asimismo, Évole ha narrado en qué consiste su enfermedad: "Me di cuenta que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto. Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, 'mira, se cae de la risa'. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo. La última vez que me pasó estábamos grabando con Iniesta en Japón, me entró un ataque de risa que me caí de espaldas y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza".

Jordi Évole, que ha renovado recientemente su contrato en Atresmedia –donde ya prepara un nuevo proyecto para el prime time de laSexta–, ha asegurado que "el equipo del programa [Salvados] está ya más o menos prevenido". "No pierdes la conciencia pero sí te entra esa flojera de cuerpo", ha añadido.