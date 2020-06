Jorge Javier Vázquez ha tenido que volver a pasar por el hospital para un control rutinario debido al ictus que sufrió hace unos meses. Después de esta visita ha querido reflexionar, entre algunas otras cosas, sobre la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias Fernando Simón.

En una nueva entrada de su blog en la revista Lecturas, ha sido reconocedor de la gran labor que, según él, está realizando Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria.

También ha dedicado unas palabras poco alentadoras para algunos tertulianos que habitan ciertos platós de televisión: "Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos. Igual que para saber del coronavirus prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista. Cosas mías".



Esta ocasión no ha sido la única en la que el presentador ha reconocido su opinión sobre algunos periodistas. El pasado mes de abril en uno de los programas de 'Sálvame' se expresó con firmeza sobre las alegaciones que relacionaban el escándalo del periodista Alfonso Merlos y la colaboradora de Sálvame Marta López con una supuesta intención mediática de desviar la mirada de los espectadores de la crisis de la covid-19.

"Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea", algo que ha calificado como "una declaración de principios" del espacio de Telecinco.

El trabajo excesivo

Por otro lado, ha mandado un mensaje a todas aquellas personas que le alentaron sobre el trabajo excesivo que creen que realiza el presentador de Mediaset.

Durante la noche en el hospital, Jorge Javier, ha asegurado que todo salió bien, incluso se despertó de la prueba con más apetito de lo normal: "Me he comido una ración de tortilla de patata, pan con tomate y aceite, un donut de chocolate, cuatro gelatinas y dos manzanas".

"Los médicos me han dicho que todo está en orden y me dan cita para dentro de seis meses. Que trabaje lo que me dé la gana. Así que, por favor, que la gente deje de decirme que baje el ritmo porque hace más de un año estuve ‘malito’, palabra que detesto especialmente", afirma con rotundidad el rostro de ‘Sálvame’.