Hace dos años, G.M.C., de 16 años, fue a una fiesta junto con otros 30 jóvenes. Allí, decidió aprovechar el estado de embriaguez de una de las asistentes para violarla, grabar la escena y difundirla entre sus amigos. "Cuando la primera vez que tuviste relaciones sexuales fue una violación", decía el texto que acompañaba al vídeo. Los meses siguientes fueron un infierno para la víctima que, pese a pedirle que no compartiera esas imágenes y las borrara, le hizo caso omiso y, además, le aseguraba que no existía tal grabación y que sus amigos mentían. Ella presentó cargos por agresión sexual de primer y segundo grado e invasión a la privacidad de un menor

El magistrado atacó a la Fiscalía por no haber advertido a la denunciante de que prestar cargos arruinaría la vida de su violador

Ante este caso, el juez del tribunal familiar James Troiano, de Nueva Jersey, ignoró las recomendaciones de los fiscales de que trasladara este caso a un gran jurado para que el agresor fuera juzgado como un adulto. El motivo fue que, para este magistrado, según ha adelantado El País, una agresión "solo es una violación tradicional cuando dos o más hombres atacan a una mujer a punta de pistola". Pidió indulgencia para el acusado porque "era de una buena familia" y era "claramente un candidato para ir a una buena universidad". "Proviene de una buena familia que lo matriculó en una escuela excelente en la que se encontraba extremadamente bien (....). Sus puntuaciones para ingresar a la universidad fueron muy altas", alegó Troiano, como si estos datos fueran suficientes para perdonar a G.M.C una violación.



Además, este juez se atrevió a atacar a la Fiscalía por no haber advertido a la denunciante de que prestar cargos arruinaría la vida de su violador, según describe el fallo dictado en junio por el Tribunal de Apelaciones de Nueva Jersey, que este miércoles ha avanzado The New York Times y que revoca la decisión del juez de familia.

Troiano, de 70 años y casi, fue atacado por una corte de apelaciones en un fallo de 14 páginas que revoca su decisión y le achaca que no podía mostrar prejuicios frente a los adolescentes privilegiados. Esta corte dio el visto bueno el pasado 14 de junio para que este caso se trasladara a un gran jurado y G.M.C fuera juzgado como un adulto.