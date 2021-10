Los Presupuestos Generales (PGE) de 2022 tienen un protagonista. El reto demográfico cobra un papel crucial en el documento presentado esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con una dotación económica copiosa y transversal a prácticamente todas las carteras ministeriales del Ejecutivo de coalición. Así, el Libro Amarillo contempla para el próximo año un montante de 4.200 millones de euros. Una cantidad que se asemeja a la recibida en 2021 –4.300 millones de euros– y que deja cierto positivismo en el entorno rural –por la continuidad en las políticas de repoblación–, al mismo tiempo que suscita críticas por la poca concreción de las cuentas económicas proyectadas.

"De primeras somos optimistas, aunque tenemos que ser todavía cautos, porque hay que ver qué cantidad de dinero se queda luego en el camino", indica a Público Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. "Para nosotros es importante que este año se haya dedicado directamente un apartado en los Presupuestos, nos indica que al menos hay una intención y que se empieza a mirar el entorno rural con otros ojos", añade.

Tomas Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Congreso, explica a Público que, pese a ser unos buenos Presupuestos en esta materia, "no son todo lo ambiciosos que podrían ser". De los 4.200 millones anunciados, "no todos van al entorno rural, se mezclan con fondos que van a parar al territorio urbano como el despliegue del 5G o la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria", dice el político, que celebra, "en cualquier caso", que se haya incorporado por primera vez un "análisis del problema transversal a todos los ministerios".

El peso de las políticas demográficas caerá, a nivel presupuestario, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que dispondrá del 29,28% de la dotación dispuesta para el reto demográfico. En ese sentido, el gabinete de Teresa Ribera, dispondrá de 1.238 millones de euros que le permitirán llevar a cabo actuaciones como la creación de empleo estable a través de la gestión forestal del territorio o el impulso del Campus Rural, un programa 'Erasmus' para que universitarios estudien y dispongan de prácticas laborales en la España vaciada. Este proyecto estará financiado en 2022 con un millón y medio de euros.

Además, el Miteco incluye en sus fondos una de las grandes peticiones de las asociaciones del mundo rural: el Programa de Regeneración y Reto Demográfico. Este plan cuenta con una partida de 350 millones de euros que se distribuirán entre los municipios de menos de 5.000 habitantes para generar empleos y fomentar el asentamiento de las energías limpias, entre otras cosas. "Es un paso muy grande", explica Guitarte, que celebra esta medida, pero considera que el criterio poblacional no debería contemplarse sólo en las políticas energéticas sino en todo el paquete presupuestario y en el resto de carteras ministeriales.



Los ecologistas también celebran las dotaciones presupuestarias presentadas por el Gobierno al mismo tiempo que señalan algunos peros. "Son necesarias. Aunque no se debe olvidar que el mundo rural, nuestros pueblos y su actividad productiva, también constituyen una oportunidad para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad", opina Alicia Cantero, responsable del área de Incidencia Política de Greenpeace. Se refiere en este punto al posible impacto negativo que pueden tener algunas dotaciones asignadas asignadas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en quien recae el 7,8% de los 4.200 millones de euros reservados para la batalla demográfica de la España vaciada.

"Se ve reflejado en los Presupuestos que la apuesta del Gobierno es la perpetuación del actual y predominante modelo agroindustrial", sostiene Cantero. "En lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, el Ministerio de Agricultura centrará más del 60% de su esfuerzo inversor (303 millones) en la modernización de regadíos, y (101,84 millones) a mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual", denuncia.

"Los Presupuestos deben llegar a las familias y las pymes, no pueden quedarse en las grandes empresas"

En una lectura más generalista, la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación señala la importancia de que esta dotación milmillonaria sea "finalista" y despliegue toda su fuerza económica hacia las familias y las pequeñas empresas. "Esto tiene que llegar a las personas. Cuando te digo personas, me refiero también a una empresa pequeña que quiera trasladarse al mundo rural, pero para quedarse y no sólo para recibir subvenciones", expone Díaz. "Parece que muchas de las partidas irán a manos de grandes empresas, que también son necesarias, pero hay que apoyar a las pymes y las familias. Para eso hacen falta no sólo dinero, también cambios legislativos".

Por su experiencia en anteriores años, Díaz pone atención a cómo se materializa todo el dinero presupuestado. "Muchas veces todo queda en el camino, porque parte del dinero se destina a financiar investigaciones oficiales e informes sobre reto demográfico sobre cosas que ya sabemos. Ahora necesitamos que las políticas se traduzcan en hechos, primero eso, y ya después se harán los informes necesarios para ver cómo han afectado todas las medidas al entorno rural", sostiene. Por su parte, el diputado de Teruel Existe –que comparte el análisis– reclama la creación de un Mecanismo de Garantía Rural que sirva para evaluar la influencia que tienen todas las políticas en la España vaciada.

Las otras partidas para la España vaciada

El Ministerio de Industria y Turismo ha visto cómo su peso en las políticas de reto demográfico aumenta en estos Presupuestos de 2022. Tanto es así que su contribución económica ha aumentado cerca de un 7% respecto a 2021. El documento presentado esta semana reconoce que el gabinete de Reyes Maroto es "fundamental" para crear "tejido productivo y dinamizar estos entornos". En ese sentido, se destina una importante cantidad de dinero a fomentar y transformar el turismo rural, que ha experimentado un crecimiento exponencial en tiempos de pandemia. Entre las medidas, destaca la creación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que contará con 222 millones de euros.

Teruel Existe planteará enmiendas: "Se debe cumplir lo firmado en el acuerdo de investidura"

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibirá el 2,2% de la partida milmillonaria destinada a combatir la despoblación rural. Aunque está por ver cómo se terminan de materializar estos fondos, se espera que el equipo de Raquel Sánchez impulse una mejora en la conectividad del territorio y que articule políticas para el fomento de la movilidad sostenible.



El Plan de Apoyos y Cuidados, articulado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra contará con 290 millones de euros que servirán para mejorar la calidad de la vida de las personas que habitan en la España rural. Es el 9% del presupuesto asignado a políticas relacionadas con el reto demográfico. El Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño recibirá, por su parte, el 15% de los presupuestos en la materia, pues entre sus competencias está el impulso de medidas dirigidas a mejorar la conectividad y el despliegue de los servicios y redes de 5G. Un paquete de políticas que se desplegarán a través de la estrategia España Digital 2025.

El documento presentado por María Jesús Montero es un proyecto que deberá ser respaldado en las próximas semanas por los partidos del Congreso, por lo que, al igual que en el resto de materias, los presupuestos contra la despoblación están ya abiertos a debate. Las diferentes formaciones políticas ya están estudiando a fondo el contenido y Teruel Existe, que representa a la provincia aragonesa y los intereses de la España rural, anuncia a Público que tiene previsto presentar enmiendas. "Es sólo un punto de partida. Queremos asegurarnos de que en estos presupuestos se cumplen todos los puntos que firmamos en el acuerdo de investidura", zanja Guitarte.