Tras las lluvias que las próximas horas caerán en la mitad norte peninsular, el primer avance fuerte del verano llegará este fin de semana con valores inusualmente altos para esta época en casi todo el país, lo que propiciará que ciudades como Córdoba alcancen 37 grados y Madrid 32 grados.

A partir del viernes la atmósfera se estabilizará mucho, con un sol de mayo que ya empieza a calentar fuerte y viento cálido africano desde el domingo, lo que favorecerá la llegada del verano por unos días, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A su juicio es un "calor precoz" y ha incidido en que el domingo será un día muy caluroso en todo el país, especialmente en la mitad oriental y en Canarias, donde los valores estarán entre 10 y 15 grados por encima de lo normal para esta época del año.

En ciudades del valle del Guadalquivir como Sevilla, Córdoba o Huelva las temperaturas -con máximas cercanas a los 36/37 grados- corresponderían a los valores de la segunda quincena de junio y primeros días de julio, mientras que en puntos de Galicia con diurnas de hasta de 30 grados serían valores propios del verano.

El aumento de los grados será progresivo en casi toda la península

El aumento de los grados será progresivo en casi toda la península y así en ciudades como Madrid se pasará de los 26 grados el viernes, 29 grados el sábado y el domingo y 31 grados el lunes, mientras que en Sevilla la gradual subida de las temperaturas empezará con 32 grados el viernes para llegar a 36 grados el domingo.

En el sur peninsular, donde el calor será más agobiante, Córdoba marcará 37 grados el domingo, Huelva tendrá un fin de semana con 34 grados y en Jaén el termómetro subirá hasta los 33 grados. Salamanca es otro claro ejemplo del ascenso escalonado de los valores: 23 grados el viernes, 27 grados el sábado y entre 30-31 grados el domingo y el lunes: y en Badajoz se pasará de los 27 grados del viernes a los 36 grados del domingo y el lunes.

Estas temperaturas recuerdan al mayo de hace 4 años (2015), un mes que fue "extremadamente cálido", con una media de 19 grados centígrados, que supera en 2,4 grados a la media de este mes, y que finalizó siendo el segundo mes de mayo más cálido desde 1961. Según datos facilitados por la Agencia de Meteorología, el hecho más destacado del mes fue el episodio de temperaturas extraordinariamente elevadas que se registró en la segunda decena en Valencia y en Canarias, donde se alcanzaron 42,6 grados registrado en Lanzarote-aeropuerto y en Valencia-aeropuerto.

El meteorólogo ha incidido en que se trata de un "episodio de altas temperaturas", pero en ningún caso se le puede calificar de ola de calor porque no se prevé que durante los próximos días se alcancen valores extremos. Ante esta situación, el índice de radiación ultravioleta también se elevará en la mayoría de las capitales españolas que a lo largo del fin de semana registrarán valores máximos, que oscilarán de ocho a once (de una tabla que va del uno al once).

El índice ultravioleta es una medida de la intensidad de este tipo de radiación sobre la superficie terrestre que tiene relación con los efectos sobre la piel humana. Desde la Aemet se ha alertado de la importancia de recordar que las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales, por lo que recomienda extremar las precauciones en las actividades en el campo.

Estas altas temperaturas están "garantizadas hasta el lunes" debido a que a partir del martes próximo, alguno modelos de predicción meteorológica apuntan a un descenso gradual de los valores, ha concluido el portavoz.