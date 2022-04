El principal investigado en el caso de la muerte de Esther López sigue libre tras su declaración

El investigado Óscar S. ha declarado este lunes ante la jueza por la desaparición y muerte de Esther López. Continúa en libertad tras su comparecencia, en la que ha ratificado su declaración inicial en la que mantiene que la noche de autos dejó con vida a la joven.

La comparecencia del investigado, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, no ha durado más de una hora. En ella ha sostenido su inocencia y ha insistido en que sobre las 03:00 horas del 13 de enero dejó con vida a Esther López tras apearse ésta de su turismo.

Ante las supuestas contradicciones incurridas hasta la fecha, Óscar S. se ha limitado a responder con: "no tengo explicación" o "no puede ser". La versión del investigado no concuerda con el geoposicionamiento de los móviles de la víctima y el suyo propio. Los teléfonos revelan que ambos estaban en la casa de Óscar, en la urbanización El Romeral de Traspinedo o en las inmediaciones, a la hora a la que él asegura que había apeado a la joven.

Oscar S. insiste en que la víctima estaba viva cuando supuestamente abandonó su vehículo

Óscar S., supuestamente la última persona que vio con vida a Esther López, mantiene la condición de investigado dentro de la causa abierta por la desaparición y muerte violenta de la mujer, de 35 años, dentro de unas actuaciones en las que otros dos hombres se encuentran investigados, Ramón y Carolo.

El juzgado que se ocupa de las diligencias mantiene secretas parte de las actuaciones. A sus puertas se ha concentrado más de una decena de personas con la fotografía de la fallecida y reclamando justicia para ella y su familia.​

Sin pruebas suficientes para el ingreso en prisión

La acusación particular, en representación de la familia de la víctima, ha solicitado prisión provisional con una fianza de 60.000 euros para Óscar S. y alternativamente el mantenimiento de su detención durante tres días, a la espera de que la Guardia Civil termine una serie de diligencias.

El fiscal del caso se ha opuesto a esa solicitud y la jueza también la ha rechazado, de manera que el investigado ha salido libre del Juzgado, igual que ha entrado. El fiscal ha dado a entender que el rechazo se debe a la ausencia de un relato de hechos o indicios, ya que únicamente hay meras sospechas, según informaron fuentes jurídicas.

La toma de declaración a Óscar S. obedece al convencimiento de los investigadores respecto de su "posible implicación" en la muerte violenta de la joven "o conocimiento de sus circunstancias", a causa inicialmente de un atropello y al shock o hipotermia horas después al no ser tratada de las lesiones sufridas.