Privilegios de la élite y desigualdad "palmaria": la meritocracia, a debate en la Fundación Espacio Público

Público y la Fundación Espacio Público han organizado este martes un debate sobre la meritocracia, mediante un encuentro presencial en la Sala Ecooo, en el que se ha valorado la dificultad real de la igualdad de oportunidades. Así, dieron continuidad al debate escrito en el que han participado más de 20 autores y autoras en la web de la Fundación.



Los expertos han coincidido en que la idea de que con esfuerzo se alcanzan los objetivos profesionales es una falsedad, ya que influyen muchos otros factores. Para los ponentes, son las élites privilegiadas y la derecha los que difunden este ideario con el fin de camuflar las desigualdades sociales y amparar ciertas políticas. Así lo ha especificado la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, encargada de cerrar el acto, quien ha denunciado la desigualdad "palmaria" sobre todo después de la crisis de 2007, "con la que se abrió una brecha que no se ha podido cerrar".

En su intervención, Pérez Alonso también recordó las palabras de un asesor del Gobierno de Obama, "cuando te sientas con ganas de criticar a alguien recuerda que no todos tienen las misma oportunidades que tú".

Virginia Pérez Alonso fue la encargada de cerrar el debate. — Público

Y es que, en España la igualdad de oportunidades no está garantizada, como recordaba la directora de Público, "el ascensor social está averiado en este país. Según la OCDE, cualquier español que viva en una familia con bajos ingresos podría tardar hasta cuatro generaciones en alcanzar el nivel de ingresos medio".



En la jornada La meritocracia a debate: ¿un principio conservador o progresista? participaron Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona, Viviane Ogou Corbi, investigadora de las relaciones UE-África y el Sahel, Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO y Ana Pardo de Vera, periodista y directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público. Un evento que fue moderado por Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia y miembro de la Fundación Espacio Público.

Los expertos pusieron en común sus definiciones sobre el concepto de meritocracia, así como su aplicabilidad en la sociedad española y los factores contextuales que pueden influir a la hora de ascender socialmente.

Ana Pardo de Vera: "La meritocracia es una falsedad que se utiliza para amparar ciertas políticas"

Ana Pardo de Vera, destacó en su intervención que "la meritocracia es algo que empíricamente no existe, una falsedad que se utiliza como término para amparar ciertas políticas. Llegar a casa y tener frío, no tener luz o un ordenador ya son contextos desiguales. Muchas veces no es cuestión de esfuerzo nada más, hay que tener en cuenta la pobreza infantil".

Por su parte, Viviane Ogou Corbi, quiso dar un matiz a la definición de meritocracia, considerándolo "un principio occidental" que funciona como "una trampa para justificar, también a nivel internacional, esa separación norte-sur global". La investigadora también aportó su caso personal, es hija de un africano y no ha tenido igualdad de oportunidades, pero considera que ha tenido capacidad de avanzar y de posicionarse, "pero no todo el mundo puede, como le ocurre a un temporero".

Los espectadores y ponentes durante la jornada de debate en la Sala Ecooo. — Público

Xavier Martínez Celorrio, explicaba que existen "dos lógicas de estratificación: la educativa y la de clase social. Actualmente se está dando una igualdad de acceso a educación pero no se refleja en el ascenso social". Por lo que, incidió en la necesidad de que España cree "unas políticas de equidad educativas que vayan más allá y sean mucho más potentes de lo que tenemos ahora". Además recalcó que se debería "tomar como mantra la igualdad de oportunidades y dejar de hablar de meritocracia".



"La meritocracia es una tapadera para cubrir una forma de repartir la renta muy cuestionable", aseguraba Carlos Martín Urriza. El director del gabinete económico de CCOO, denunció los casos en los que colegios privados aumentan los sobresalientes en los currículos de sus estudiantes. También como algunas universidades privadas se han especializado en aumentar la agenda relacional de sus estudiantes para que tengan los medios y los contactos para acceder a puestos superiores.

A modo de reflexión, Urriza aseguró que como comunidad "deberíamos ir evolucionando hacia una sociedad donde nuestro objetivo social sea más cooperativo que competitivo."