El alcohol es el responsable de tres millones de muertes al año en todo el mundo, una cifra que supone más del doble que las de la COVID-19, y en España el consumo excesivo de esta sustancia provoca alrededor de 20.000 fallecimientos anuales. Son cifras que aporta, con motivo de la conmemoración el próximo 15 de noviembre del Día sin Alcohol, la sociedad científica Socidrogalcohol, que señala que esta jornada persigue concienciar sobre un "problema de salud" que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Y es que el alcohol provoca tres millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el coronavirus hasta el momento es el responsable de 1,2 millones en todo el mundo, cerca de un año después de que se declarara la pandemia, recuerda esta sociedad científica.

Según los datos que recoge en un comunicado, Europa bebe de media un 50 % más que el resto del mundo y el consumo "nocivo" de esta sustancia cuesta a los sistemas sociales y sanitarios 155 billones de euros.

El consumo de alcohol en España es superior a la media europea

En España el consumo de alcohol per cápita es superior a la media europea, tal y como indica el presidente de Socidrogalcohol, Francisco Pascual, quien afirma que en nuestro país mueren al año unas 20.000 personas por el consumo excesivo de esta sustancia. Además, alrededor del 15 % de las personas que acuden a una consulta en los servicios de Atención Primaria consume unas cantidades de alcohol consideradas de riesgo.

Y son múltiples las consecuencias de este consumo como la violencia, las lesiones, los problemas de salud mental, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades como el cáncer, recuerda la sociedad científica, que apunta que también acarrea problemas sociales y psicológicos.

En este sentido, el vicepresidente segundo de Socidrogalcohol, Hugo López, recalca que el alcohol es la sustancia tóxica que más problemas genera en el entorno social cercano pero además se convierte en un "secreto" que dificulta la búsqueda de ayuda.

Socidrogalcohol reclama políticas que limiten su consumo

Por todo ello, Socidrogalcohol reclama políticas públicas para poder hacer frente y limitar el consumo, que suele ser la puerta de entrada al inicio de otras sustancias, "además de la primera droga que consumen los menores de edad en nuestro país". Esta sociedad mantiene que no se debe permitir "entrar en un falso ahorro de la economía", limitando los recursos asistenciales al tratamiento de alcoholismo en beneficio de otros tratamientos "ya que el alcoholismo no tratado contribuye a mayor gasto sanitario y social". López continúa: "Cada euro que no gastamos en prevenir y tratar el alcoholismo lo vamos a gastar con creces en responder a sus consecuencias".