Los problemas de la atención primaria en Andalucía le causan un quebradero de cabeza a Moreno

La desorganización, la sensación de ahogo, de que no se puede atender en condiciones a la ciudadanía y las condiciones laborales en general de los médicos de la Atención Primaria han provocado un quebradero de cabeza al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado una jornada de huelga para el próximo 27 de enero y el Sindicato de Médicos de Primaria (SMP) ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 20 de enero.

Al Gobierno andaluz no le han gustado estas convocatorias y anuncios, según las fuentes consultadas por Público. El propio Moreno aseguró este martes que una huelga en este momento no se entendería y su consejera de Salud, Catalina García, hizo algunas afirmaciones sobre las vacaciones de los médicos que han servido como acicate para las protestas y que han provocado el reproche de la oposición.

Aunque en el diagnóstico sobre el estado de la atención primaria coinciden –en buena parte– todos los sindicatos de sanitarios, no lo hacen así en la estrategia de cómo afrontar mejoras. Estas convocatorias de huelga de los médicos, no han sido apoyadas por los sindicatos de clase, UGT y COOO, que, de momento, están en las mesas de negociación, y que consideran que los problemas de la atención primaria no son solo de los médicos, sino de la ciudadanía, que soporta listas, y del resto de trabajadores sanitarios.

Este es el análisis que hace UGT sobre la situación de la Atención Primaria, en el que discute datos oficiales, con sus propias comprobaciones: "La demora en toda Andalucía es de al menos diez días. Es muy raro que te vean la misma semana. Solo pasa en centros y consultas muy escasas. El que la consejera admita que no se sustituye al personal médico y que aluda a las vacaciones de estos es vergonzoso".

En los centros de salud de Andalucía se ha implantado una nueva consulta de acogida, en la que los enfermeros, no los médicos, atienden consultas leves, lo que ha generado resistencias y fricciones: "Lo de la consulta de acogida es una imposición que está resultado un auténtico fracaso. Todos los profesionales se quejan de ella, provoca enfrentamientos en el centro de salud entre distintas categorías y con los usuarios", afirma UGT.

"La única realidad –remacha el sindicato– que existe en estos momentos es la desorganización absoluta de la Atención Primaria y la incapacidad de la consejera para afrontar un gravísimo problema que intentan esconder con mentiras como los doce mil contratos fantasmas, la falta de médicos o que la cita te la dan en tres días".