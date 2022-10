El Puertito de Adeje ha sido la gota que ha colmado el vaso para que Podemos Canarias retire su apoyo al PSOE en el Cabildo de Tenerife. Hasta el momento, el Ejecutivo insular funcionaba con una coalición entre una mayoría socialista y dos consejeros de Ciudadanos, mientras Podemos daba su apoyo desde fuera del gobierno. Sin embargo, las diferencias acrecentaron el muro que dividía los intereses del PSOE y Podemos. Para una relación ya desgastada, la gota que colmó el vaso fue el revuelo social que se inició en las islas tras el anuncio de Cuna del Alma.

Este macroproyecto turístico de capital belga supone la construcción de villas y alojamientos de lujo en el Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, con un gran impacto para el medio ambiente y especialmente para Patrimonio.

"Este proyecto hace unos 20 o 30 años hubiese pasado sin pena ni gloria", reflexiona la coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, sobre las obras de Cuna del Alma en el Puertito.

Fuentes confiesa que esta ruptura con el Gobierno insular "se veía venir". En declaraciones a Público, insiste en que la corporación llevaba meses diciendo que no a los proyectos más grandes del Ejecutivo. "No al tren del sur, no a Cuna del Alma, no al Circuito del Motor. Queríamos un cambio mayor", ejemplifican desde Podemos Canarias.

Crece la tensión

Podemos tenía claro que retiraría el apoyo si las iniciativas a las que se oponía seguían adelante. Las últimas semanas la tensión en torno al proyecto del Puertito de Adeje no paraba de crecer. Tres activistas denunciaron haber sido presuntamente agredidas por el director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz.

A los dos días, 300 personas se concentraron frente al recinto en el que se iban a celebrar los premios a la Excelencia Turística para denunciar este hecho. El pasado viernes, las tres activistas irrumpieron en el pleno del Cabildo de Tenerife para hablar con el presidente insular. "Esta es la única forma de que nos escuchen", declaró entonces una de ellas. Desde hace tres meses, decenas de ciudadanos se rebelan en una acampada reivindicativa en el Puertito de Adeje y han celebrado diferentes actos de protesta.

La coordinadora general de Podemos en Canarias confiesa que esta ruptura con el Gobierno insular "se veía venir"

Mientras el fondo estaba claro, hay disputa en la coalición de Podemos por las formas. La portavoz de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, María José Belda, desconocía que se había acordado rescindir el apoyo. La consejera denunció que conoció la noticia a través de las redes sociales mientras estaba en Nueva York representando a Podemos Canarias en la Asamblea de Naciones Unidas por la autodeterminación del pueblo saharaui. Desde allí, acusa a la dirección de haberse saltado la "horizontalidad" del partido. La coalición tinerfeña está conformada por Podemos, Sí Se Puede y Equo, pero el comunicado oficial solo recogía a Podemos Canarias.

La respuesta del presidente del Cabildo de Tenerife no se ha hecho esperar. En la tarde de este miércoles durante la apertura del curso académico universitario declaró ante la prensa que "el grupo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) va a seguir en la misma línea". Además, añadió que Podemos ya había votado en contra de las propuestas del gobierno.

Irregularidades del proyecto

Martín no hizo declaraciones al respecto de la "violencia" y las "irregularidades" que Podemos Canarias denunció a través de su Twitter. A pesar de las similitudes, hay diferencias entre los proyectos que distancian a los dos partidos. En el caso de la iniciativa del Puertito de Adeje, el capital es privado. Mientras que tanto el tren del sur, como el Circuito del Motor o el Puerto de Fonsalía han sido apuestas millonarias con dinero público. "Esperábamos más del Cabildo de Tenerife, un progresismo mayor. Firmó unos mínimos con nosotros aunque no formábamos parte del gobierno, pero no habló de ninguno de esos proyectos que ahora rescata", acusa Flores al gobierno insular dirigido por Pedro Martín.

Los movimientos sociales en contra de los macroproyectos han obligado a las diferentes instituciones a pronunciarse. Algunas veces con más éxito que otras. Las últimas semanas han sumado piedras a las relaciones entre los dos partidos. El PSOE, desde el gobierno insular, dejaba a la Dirección General de Patrimonio Cultural, en manos de Podemos, la responsabilidad de parar las obras de Cuna del Alma.

Los movimientos sociales en contra de los macroproyectos han obligado a las diferentes instituciones a pronunciarse

El proyecto cuenta con la apertura de un expediente sancionador iniciado el pasado 31 de agosto, tal y como ha informado Público. Una de las palas destruyó yacimientos arqueológicos que fueron calificados como "muy graves" por el Gobierno de Canarias. Según fuentes de Patrimonio, el expediente sigue en fase de alegaciones. De consumarse, la empresa tendría que pagar 600.000 euros. "Es irrisorio, 600.000 euros para un proyecto millonario no es nada", critica Laura Fuentes. Sin embargo, es el mayor importe contemplado en la ley para este tipo de infracciones.

La semana pasada la directora general de Patrimonio Histórico, Nona Perera, recalcó que los cabildos insulares tienen las competencias para adoptar las medidas cautelares que considere, según recogió la agencia Efe. Por el momento, Perera no está disponible para entrevistas. Mientras, el presidente del Cabildo de Tenerife insistió en que la responsabilidad recaía en el área de Patrimonio Cultural. El tono entre ambos organismos se fue torciendo con el paso de los días.

Sin embargo, este no ha sido el único motivo de discusión entre ambos partidos: el Puerto de Fonsalía o el Circuito del Motor también los ha enfrentado. El movimiento ciudadano en redes sociales consiguió la paralización del proyecto del Puerto de Fonsalía, un muelle planeado en una Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno - Rasca y el único santuario de ballenas de la Unión Europea. Mientras tanto, el Circuito del Motor y el tren del sur siguen adelante en diferentes fases.