Identitats i Miralls, un grito desde la Mina para romper el estigma del barrio

La iniciativa invita a grupos de jóvenes y profesionales que trabajan en el barrio a analizar qué dicen los medios y ver cómo alimentan los estereotipos.

Una plaga de ratas. El desmantelamiento de una "banda de toxicómanos". Un herido por arma de fuego. Estos sucesos son los que aparecen rápidamente en el buscador de noticias Google cuando buscas "la Mina". Sobre el barrio de San Adrià del Besòs pesa un fuerte estigma, alimentado por este tipo de noticias que generan un mensaje que se enquista dentro y fuera de la Mina y que acaba consiguiendo que el mismo vecindario sienta rechazo hacia su propio barrio. "Muchos jóvenes no se sienten a gusto y creen que no llegarán a ninguna parte por haber nacido aquí. Pero es que las discriminaciones no tienen límite: no pueden pedir comer a domicilio porque Glovo no reparte aquí. También nos explican que no pueden comprar ni vender por Wallapop porque la gente se piensa que les robarán", explica David Picó, educador del proyecto Des de la Mina, dinamizado por la Plataforma d'Educació Social (PES) Salesians Sant Jordi.

Este proyecto nace el 2003 con un objetivo claro: transformar la imagen del barrio a través de la dinamización comunitaria. De aquí nacen varias iniciativas, como Fills de la Mina, un videoclip de rap y rumba en catalán, realizado por jóvenes del barrio con la colaboración de la Plataforma per la Llengua, que arrasó en Internet el 2019. Esta experiencia, que fue puntual, levantó mucho ajetreo y sirvió para ayudar a cambiar la mirada del barrio de puertas afuera. Pero Des de la Mina trabaja desde hace años también para incidir sobre los estereotipos y los estigmas que tienen los mismos vecinos y vecinas.

En esta línea, hace ocho años que salió a la luz la propuesta Identitats i Miralls, un taller dinamizado por estudiantes de Educación Social de la Universitat de Barcelona (UB) que acompaña varios colectivos en un análisis crítico de aquello que las noticias explican de la Mina. Así, desde grupos de jóvenes que participan del aula de Estudio, hasta los profesionales del CAP, participan en talleres de 90 minutos en los que se compara "qué dicen los medios sobre el barrio con aquello que piensan, viven o sienten los vecinos, analizando qué influencia tiene en cómo se sienten y como se construyen las identidades colectivas de la Mina", explica Marina Moreno, trabajadora de la PESO, que apunta que Identitats i Miralls supone un (re)descubrimiento del barrio, "dejando atrás las pantallas, pisando terreno y conectando el vecindario".

Las noticias que se comentan son escogidas especialmente por cada grupo. Por ejemplo, una de las actividades que se hicieron con la Unidad de Escolarización Compartida (UEC) trató sobre el consumo de drogas al barrio. "Los jóvenes culpaban las personas migradas del tráfico y el consumo porque para ellos era fácil rendirse al estereotipo", dice Moreno, que añade: "Identitats i Miralls te confronta con tus propios prejuicios y te lleva a la autocrítica". Estas reflexiones también son imprescindibles para los profesionales que trabajan cada día en la Mina, por no reproducir estereotipos y no tratar los usuarios desde el paternalismo ni el estigma.

Berta Ramírez es una de las participantes de estos talleres, en su caso como trabajadora de la PES. "Recordé que la primera vez que vine a la Mina pasé miedo, pero no porque me pasara nada, sino porque tenía asumido que era un barrio peligroso", explica, reflexionando sobre cómo es de importante para el trabajo comunitario no prejuzgar. Por eso, que los adultos y profesionales no estén intoxicados por la prensa sensacionalista y no vean la juventud del barrio como potenciales delincuentes o drogadictos es importantísimo para su autoestima y realización.

Uno de los objetivos, pues, del taller es demostrar que estos jóvenes no tienen el destino grabado a fuego solo por haber nacido en la Mina, por mucho que algunos titulares de noticias les auguren un futuro de miseria. Y, por eso, es muy importante la presencia y la dinamización de las jóvenes estudiantes de la UB. "En muchos casos hay pocos años de diferencia entre las chicas universitarias y los jóvenes que vienen a los talleres, pero sus realidades son tremendamente diferentes. Este encuentro, que de otro modo no se habría dado, los ayuda a ver que otros caminos son posibles", explica David Picó.