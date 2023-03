RansomHouse exige 4'5 millones de dólares para no publicar los datos robados al Hospital Clínic de Barcelona

RansomHouse, el grupo criminal que está detrás del ciberataque en el Hospital Clínic de Barcelona, pide un rescate de 4,5 millones de dólares para liberar y no publicar los datos que ha extraído del centro sanitario. Lo ha confirmado el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, en una comparecencia celebrada este viernes. Marcén ha reiterado que el Govern que no pagará "ni un céntimo "ni negociará "ningún tipo de pago" con los ciberdelincuentes.

En total, los cibercriminales han robado cuatro terabytes de información del Clínic. Marcén ha destacado que "el ciberataque no ha afectado a la base de datos estructurales del departamento de Salut, donde se encuentra el historial clínico compartido de los pacientes". Para demostrar que realmente tienen los datos, los ciberdelincuentes han enviado "una prueba de vida", que es una imagen del directorio principal de un servidor del centro con carpetas y archivos de todo tipo, aunque no saben todavía qué tipo de información es. "Antes, necesitamos recuperar todas las copias de seguridad", ha asegurado Marcén.

Sin embargo, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya asume que se han filtrado datos personales de los pacientes. En este sentido, su director general, Tomàs Roy, ha recomendado a los ciudadanos de Catalunya no fiarse de cierto tipo de SMS. "El hospital no ha perdido ningún dato. Por lo tanto, el centro no llamará a ningún paciente para pedirle información. Si alguien le llama y le reclama algún tipo de dato, es falso y podría ser una estafa. Debemos desconfiar de los mensajes que piden credenciales o dinero", ha comentado. También ha aconsejado "evitar entrar en enlaces que nos lleguen a través de mensajes de texto o correos electrónicos".

Pagar el rescate sería contraproducente

El jefe de investigación criminal de los Mossos, Ramón Chacón, ha recordado que el único objetivo de los criminales es el dinero, "el lucro". Por ahora, el cuerpo trabaja en dos direcciones: por una parte, restablecer el sistema, y por otra, encontrar los datos sustraídos. Chacón ha asegurado que están llevando a cabo un ciberpatrullaje por la dark web para bloquear los datos en el momento en que los ciberdelincuentes los publiquen. "En el momento en que se filtre la información, la eliminaremos del sistema", aseveró.

Chacón también ha lamentado que "la probabilidad de encontrar a los ciberdelincuentes es baja". "Saltan de país en país", ha dicho. Sobre la decisión del Govern de no ceder al chantaje, el jefe de investigación criminal de los Mossos ha reiterado que "nunca hay que pagar". "Si lo hacemos, dotamos a los hackers de mayor capacidad económica para perpetuar ciberataques cada vez más sofisticados. Sería una bola de nieve imparable", ha remarcado.

El pasado año, se produjeron 600 ataques ransomware en Catalunya, que representan un 1% de los 68.000 ciberdelitos registrado el 2022.

El Clínic se va recuperando

El director médico del Hospital Clínic, Antoni Castells, ha explicado que, pese a las dificultades, han recuperado gran parte de la actividad del centro. "En cuatro días hemos recuperado el 90% de la actividad quirúrgica compleja, el 40% de la menos compleja y el 70% de consultas externas", ha destacado. Castells ha añadido que se ha podido trabajar "con cierta normalidad" y que se han mantenido, en todo momento, las urgencias en las tres sedes (Villarroel, Plató y Maternitat), así como el Código 3 de atención a las víctimas de agresiones sexuales, y la hospitalización en el centro y a domicilio.

Castells también ha lamentado que en una semana se han dejado de realizar "más de 4.000 analíticas ambulatorias, más de 300 intervenciones y más 11.000 visitas o consultas externas". Además, 25 enfermos han tenido que continuar la radioterapia en el hospital de Sant Pau y otros 10 la han tenido que empezar entre Sant Pau y la Vall d'Hebron. Con todo, el director del Clínic espera recuperar completamente la normalidad la próxima semana.