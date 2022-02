Jugadoras, afición, sindicatos y hasta el Consejo Superior de Deportes. La contratación de Carlos Santiso como nuevo entrador del Rayo Vallecano femenino ha provocado una oleada de indignación por sus "nauseabundas" expresiones machistas en las que jaleaba una violación grupal.

"Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris y cargárnosla todos juntos. Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Mira los de la Arandina, que iban directos al ascenso. Buen domingo, chavales", dijo Santiso en un audio de WhatsApp hace cuatro años. Tras la difusión de sus palabras, el entrenador dice ahora sentirse "profundamente arrepentido y avergonzado".

Esos comentarios ya le obligaron a dimitir como seleccionador sub-12 de Madrid. Santiso hacía referencia a la violación a una menor en 2017 por la que tres jugadores del Arandina fueron acusados. Fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel. Unos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a uno de ellos y rebajó la pena a los otros dos al considerar que hubo abusos y no agresión sexual.

Los primeros en criticar la vuelta de Santiso, quien ya entrenó al equipo femenino y ha sido elegido por la directiva del Rayo para sustituir a Miguel Ángel Quejigo, destituido por los malos resultados, fueron los aficionados. "En su día nos opusimos al fichaje de un nazi, hoy lo hacemos ante el de un machista degenerado. Ni las ideas de uno ni los actos del otro representan en nada los valores de la Franja, por lo que esperamos que sea destituido y no ensucie más el nombre de nuestro Club", manifestaron las Peñas del Rayo en un comunicado por redes sociales. Asimismo, el pasado sábado apareció una pancarta en la valla de la Ciudad Deportiva del Rayo en la que se leía: "Por respeto a la mujer, Santiso fuera de Vallekas".

🚨 Pancarta en la Ciudad Deportiva de la afición rayista



🗣 “Por respeto a la mujer, Santiso fuera de Vallecas”https://t.co/22ueQFSfi3 — Unión Rayo (@UnionRayo) January 29, 2022

Este martes, las jugadoras de la plantilla han reprobado las declaraciones de Santiso "por ser contrarias a la dignidad de las mujeres y que son de una gravedad que no es aceptable en ningún caso". "Como trabajadoras y profesionales del fútbol vamos a ser beligerantes contra expresiones de esta índole. Queremos dejar claro que si estas palabras hubieran correspondido a unos hechos, nosotras lo hubiéramos denunciado de forma inmediata ante la autoridad judicial", señalan las futbolistas en un comunicado difundido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La AFE también ha reprobado unas expresiones machistas "que no se pueden tolerar" y, de acuerdo al comunicado de las jugadores, el sindicato "va a llevar este asunto, como miembro que es, a la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del Rayo Vallecano, para que se actúe en defensa de la dignidad de unas profesionales que lo siguen demostrando día a día".

Por su parte, el sindicato FUTPRO, que recibió el mayor apoyo en las votaciones de las jugadoras para elegir su representación social en la negociación del nuevo convenio, ha anunciado que "está trabajando ya en medidas efectivas que impidan" que el Rayo disponga de un entrenador con los precedentes de Santiso.

Hasta el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, se ha pronunciado y ha calificado como "nauseabundas, indignas y terroríficas" las expresiones machistas. "No puedo entender por qué en el Rayo Vallecano se produce una contratación que sonroja y que es lo último que merecen nuestras mujeres futbolistas", ha asegurado Franco en redes sociales.

A pesar de la unanimidad en las críticas a Santiso, el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, rechaza despedir al entrenador, según la Cadena Ser. De puertas para afuera, el club se ha limitado a compartir en su perfil de Twitter un comunicado firmado por el técnico en el que califica sus palabras como "una broma machista imperdonable" y donde dice sentirse arrepentido.

Comunicado de Carlos Santisohttps://t.co/chL440QYRE — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 1, 2022

"Quiero pedir perdón y dejar públicamente constancia de mi profundo arrepentimiento por la desafortunada, y de muy mal gusto, broma machista imperdonable que realicé hace ya más de cuatro años en un grupo privado", declara Santiso en su escrito.

"Agradezco al Rayo que tras estos audios, de los que estoy profundamente arrepentido y avergonzado, me hayan escuchado, entendido mis explicaciones y aceptado mis disculpas. Ruego y suplico a toda la opinión pública que intenten concederme el perdón que ya me ha concedido el Rayo para no ser destruido como ser humano", señala. "Me voy a dejar el alma y todas las fuerzas que me queden en proteger a mis jugadoras de todo este ruido mediático y pido el apoyo en los partidos que quedan para nuestras jugadoras, que lo van a necesitar", concluye.