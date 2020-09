El Ministerio de Interior ha anunciado que va a reabrir los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), vacíos e inoperativos durante la declaración de estado de alarma por la covid-19 ante la imposibilidad de expulsar a los migrantes indocumentados debido al cierre de las fronteras. "Estamos en disposición de volver a retomar esta política de retorno. La reapertura es para todo de forma inmediata", han precisado a Público fuentes de Ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

"Al igual que se fueron cesando internamientos en los CIE tras la declaración del estado de alarma cuando la capacidad de retorno fue tendiendo a cero, ahora estamos en disposición de volver a retomar esta política de retorno", ha precisado Interior, que añade que "estas capacidades se enmarcan en la política migratoria puesta en marcha por el Ministerio del Interior y que tiene como principales ejes la lucha contra las mafias que trafican con personas y la cooperación con los países de origen y tránsito".

Sin embargo, Interior no aclara en un primer momento qué CIE verán primero su reapertura ni si estas políticas serán aplicadas a las personas subsaharianas, magrebíes y argelinas que en estas últimas semanas están llegando en patera a las costas de Andalucía, Murcia, Islas Baleares y Canarias. Lo que sí confirman, es que "las normas aplicadas son las mismas de antes de la pandemia".

En España hay siete CIE que pueden ser reabiertos en cuestión de horas. Los Centros de Internamiento para Extranjeros en España quedaron totalmente inoperativos en mayo, cuando liberaron a los últimos internos del CIE de Algeciras. En total, se estima que, 450 personas quedaron en libertad durante la pandemia, ya que los CIE se encontraban al 59% de su capacidad antes de que irrumpiera el estado de alarma.

La noticia comenzó a circular la noche del martes a través de un oficio con fecha de 23 de septiembre, difundido por Europa Press, en el que la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informaba a las Unidades de Coordinación Operativa Territoriales de esta novedad que afecta a los CIE de la península y de Canarias. En concreto, el oficio recogía que se "reinicia la actividad operativa" en los CIE de la península con el internamiento de los ciudadanos argelinos y marroquíes que lleguen en patera y en los CIE del archipiélago canario para inmigrantes subsaharianos llegados desde Mauritania.

También se ordenaba que la Unidad Central de Repatriaciones realice las "gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder materializar las expulsiones", solicitando por parte de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que se comunique vía telefónica el primer internamiento efectivo en cada CIE.

Durante estas fechas, el Defensor del Pueblo también pidió a Interior que liberase a todos los internados dadas las circunstancias. Interior siguió negando su cierre total y comunicó a Público su intención de vaciarlos ya que, "si no había una perspectiva mínima de retorno, que es la función del CIE, no se puede ingresar a nadie", ya que no habría base legal para ello.

Los Centros de Internamiento son edificios públicos dependientes del ministerio de Interior, y aunque no están considerados por el Gobierno de España como centros de carácter penitenciarios, su gestión es policial y su f función es la privación de libertad durante un máximo de 60 días, un periodo en el que se trabaja en la deportación de las personas internadas, la inmensa mayoría por una falta administrativa (que no un delito) al estar en situación irregular. El Gobierno tan solo logró expulsar en 2019 a 2.565 parsonas, es decir, un 40% de las encerradas en el CIE.