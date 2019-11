Asociaciones feministas y entidades que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación por el ascenso de Vox en las elecciones generales del 10 de noviembre y han hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que "aíslen" a la ultraderecha ante la formación del próximo Gobierno.

Según han recalcado varias representantes de entidades feministas, las políticas de igualdad "están en peligro", así como los "avances" conseguidos en esta materia durante años. Por ello, también han reivindicado un "rearme" del movimiento feminista.

​"Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de las políticas de igualdad y esperamos que se aísle a Vox por parte del resto de formaciones políticas que han hecho suya esta lucha", ha afirmado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo. La abogada ha mencionado directamente al PP, que ha sido uno de los partidos que ha participado en la elaboración del pacto de Estado contra la violencia machista que se aprobó en el congreso de los Diputados en septiembre de 2017. El PP también ha apoyado una revisión de los delitos sexuales en el Código Penal para eliminar la distinción entre el abuso y la agresión sexual e incorporar el consentimiento expreso.

Sin embargo, en la reciente campaña electoral el líder del PP, Pablo Casado, se ha desmarcado de esa idea, apuntando en el debate de candidatos realizado el primero de noviembre que el consentimiento ya estaba presente en el Código Penal de 1822 y que no hay debate. Sólo Ana Pastor, su segunda en la lista, defendió el sólo sí es sí en un debate en un que sólo participaron candidatas y portavoces de los distintos partidos.

Para la presidenta de Themis, las políticas feministas "están en peligro" si el próximo Ejecutivo "no las prioriza". "No se puede dejar que marque la agenda una organización que es negacionista y xenófoba. No se puede tener complicidad con este partido", ha subrayado Jaime de Pablo y ha avisado de que las feministas "seguirán señalando las mentiras" que Vox trata de trasladar a la ciudadanía para "confundir".

Para la presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (CAVAS), Tina Alarcón, los derechos de la mujeres están en peligro y "tenemos que estar preocupadas. Vox verbaliza unas posturas anacrónicas e inconcebibles en la actualidad". En su opinión, el discurso de los ultraderechistas es "dramático" porque su negacionismo de la violencia de género demuestra un profundo "desconocimiento de la realidad". "No se nos ha dado gratis nada y no vamos a dar ni un paso atrás", ha advertido, remarcando que la Ley de Violencia de Género cuestionada por Vox es "un ejemplo" para el resto de países.

En los pasados comicios del 28 de abril, el partido de Santiago Abascal logró 24 escaños, y en esta nueva cita electoral del 10N se ha convertido en la fuerza política que más ha crecido al cosechar 52 diputados.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas, la socia fundadora Lucía Avilés, ha apelado al Convenio de Estambul y a otros tratados internacionales que marcan la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, pero ha avisado de que el ascenso de Vox conllevará "un mayor esfuerzo del movimiento feminista para contrarrestar" los mensajes de la ultraderecha. "La importancia del feminismo y de los derechos conquistados no puede claudicar como consecuencia de la ultraderecha, con lo que ahora mismo el feminismo se debe rearmar y hacerse fuerte ante este tipo de actitudes que empiezan a estar legitimadas políticamente.