El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha obligado a un hombre de 39 años con una discapacidad del 34% a hacer varios desplazamientos que suman más de 1.400 kilómetros para poder operarse de la rotura de un tendón en una mano.

El paciente, que ha pedido a Público reservar su identidad en el anonimato, vive en Sarria, en Lugo, a media hora de la capital provincial. La administración sanitaria gallega le ha asignado para que le atiendan, le operen y le hagan seguimiento en una clínica privada de Vigo, a 180 kilómetros de su domicilio y a 188 kilómetros del hospital público de Lugo.

Allí está Povisa, un centro privado propiedad de la empresa Ribera Salud con el que la Xunta lleva lustros contratando la asistencia para más de 130.000 pacientes del área sanitaria de Vigo y su área de influencia, la más grande de Galicia. La empresa cobra por ello cada año alrededor de 90 millones de euros, más lo que obtiene por los enfermos derivados de otras áreas sanitarias.

El paciente sufrió una lesión en un dedo al ponerse el calzado (padece una hernia en la columna y tiene dos prótesis en la cadera). Primero le atendieron en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, donde le dijeron que se trataba probablemente de la rotura de un tendón. Le vendaron y le conminaron a pedir cita para el especialista.

Nueve días después, le atendió el responsable del servicio de Lugo, que firmó una propuesta de canalización de pacientes para derivarlo a la "unidad de mano de Povisa". Él, natural de Móstoles y que lleva cinco años viviendo en Galicia, no sabía que se trataba de un hospital en otra provincia tan alejado de su domicilio.

El paciente presentó una reclamación el 3 de enero porque tras varias semanas seguía sin cita. Cuando le llamaron para dársela, le dieron la dirección del hospital privado. A él no le sonaba el nombre de la calle en Lugo. "No, si es en Vigo", le advirtieron.

Gracias a que un familiar pudo llevarlo en coche (él no podía conducir con la férula de hierro que le pusieron en la mano, que además era para lesiones de muñeca, no para el tendón de un dedo), hizo un primer viaje (360 kilómetros entre ida y vuelta) para que un cirujano le examinara y ordenara que le hicieran una ecografía y una resonancia. Ésta sí, en Lugo, pero no en el hospital público, sino en la clínica Polusa, propiedad también de Ribera Salud.

El afectado tuvo volver a Povisa en un segundo viaje, es decir otros 360 kilómetros ida y vuelta, para que el cirujano examinara esas pruebas, que habían hecho en un hospital de la misma empresa, y le recomendase una solución: operarse. Por eso tendrá que acudir de nuevo a Vigo para la consulta con el anestesista y, de nuevo, para la intervención quirúrgica.

En total, 1.440 kilómetros. Y serán unos 1.500 cuando el cirujano vuelva a citarle para la revisión postoperatoria obligatoria.

El hombre afirma que ha tenido que gastarse hasta ahora 150 euros en los desplazamientos que ha tenido que realizar. Con los tres que le esperan todavía, serán al menos 450 euros. Vive con sus padres de una prestación de 680 euros por su discapacidad.

Público ha preguntado al Sergas por los motivos que han llevado al sistema gallego de salud a derivar a un paciente de Sarria a un hospital privado de Vigo, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.

Sindicatos, oposición y asociaciones de profesionales, usuarios y defensores de la sanidad pública llevan años denunciando el aumento de las listas de espera y las privatizaciones, el desmantelamiento y la depauperación que ha sufrido el sistema bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.