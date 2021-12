Reducción de aforos, toque de queda y control del ocio nocturno, recomendaciones urgentes para frenar ya los contagios

El 3 de diciembre, cuatro días después de detectarse el primer caso de variante ómicron en España, la Comisión de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigida por Fernando Simón, ya proponía "establecer límites en el número de participantes" de los eventos durante la Navidad. Han pasado casi tres semanas, la incidencia acumulada se ha duplicado en este periodo de tiempo y la ocupación de las UCI en España se ha triplicado desde entonces. Pero de momento no se han tomado decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez, con el mantra de que "no estamos como hace un año" ha evitado anunciar restricciones y ha delegado el mando a las comunidades. A la espera de la reunión de presidentes regionales con el Gobierno de este miércoles, son escasas las recomendaciones autonómicas para limitar encuentros navideños. Solo Catalunya ha solicitado el toque de queda. Mientras Feijóo desde Galicia ha pedido mascarilla en exteriores, Ayuso en Madrid no tomara medidas preventivas. Todo está fiado a la vacunación, a implantar la tercera dosis, a la mascarilla y la distancia de seguridad.

En este contexto, tanto expertos en Salud Pública como organizaciones de profesionales sobre medicina preventiva llaman a que las autoridades recuperen el mando de la situación y no dejen la pandemia en manos de la responsabilidad individual.

Países Bajos ha adoptado un confinamiento estricto como ya hiciera Austria. Los fallecimientos se han disparado en Italia y Boris Johnson se plantea para Reino Unido medidas de carácter más contundente. Estos países llegan a estos puntos de decisión con una incidencia mucho más alta que España, pero con la pauta vacunacional peor implantada. ¿Es el momento de que el Gobierno y las comunidades tomen medidas más restrictivas?

Fernando Artalejo: "Un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada me parece razonable"

"Hay que conseguir que se reduzcan las interacciones sociales sin protección", asevera Fernando Artalejo, director de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Este experto en Salud Pública, que durante la crisis del ébola formó parte del comité científico que asesoraba al Gobierno, apunta a que serán necesarias normas más estrictas si las meras recomendaciones sanitarias no terminan de calar entre la población. "Sí creo que en ámbitos como el ocio nocturno hacen falta normas. Y también hacen falta normas para reducir aforos en interiores, porque claramente los aforos de interiores hay que reducirlos".

Poniendo como ejemplo la decisión de Catalunya de solicitar un toque de queda, Artalejo no ve descabellado implantarlo, como el año pasado a estas alturas, para frenar radicalmente los contagios: "Un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada me parece razonable. Si hay que clausurar salas de fiestas durante unas semanas, será malo para el sector, pero será razonable", defiende.

Es complicado trazar la ruta correcta para la toma de decisiones, viendo los conflictos que el pasaporte covid ha generado en los tribunales, pero las restricciones a la movilidad pasaron por la aplicación del estado de alarma desde la Presidencia del Gobierno. "Nosotros no podemos decirle a la gente con quién se puede reunir o limitar sus movimientos sin un estado de alarma", aseguraban fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a Público.

En esa línea se manifiesta María Sainz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempsph), favorable a tomar "todas aquellas medidas que limiten la posibilidad de grandes concentraciones".

"La Administración tiene que hacer su parte, habrá que controlar aforos y si hay que restringir horarios, que se restrinjan"

Para Sainz no es momento de volver al "control primario" de marzo de 2020, porque entonces ni siquiera se conocía cómo se contagiaba el virus y estaba totalmente descontrolado. "La Administración tiene que hacer su parte, habrá que controlar aforos y si hay que restringir horarios, que se restrinjan, aunque debe ser temporal por las fiestas", sostiene.

Una medida aislada es una medida insuficiente

Hasta ahora, las principales medidas son las llamadas "no farmacológicas": mascarilla, ventilación y distancia de seguridad. Pero las organizaciones y expertos llaman a aumentar medidas desde la parte administrativa de los Gobiernos, ya que las implantadas no son suficientes y la prevención individual debe ir acompañada de contundencia política.

El médico especialista en Medicina Preventiva Mario Fontán ya argumentaba hace unos días que lo ideal, en caso de producirse, serán reuniones navideñas breves y escasas: "El menor número de personas es lo ideal, así como no hacer jornadas de interacción social de gran duración. Es importante que, dentro de esos márgenes, se entienda que cuanto menos tiempo, menos gente, mejor".

Ni siquiera el pasaporte covid, de las pocas medidas preventivas que cuentan con algo de consenso político, se ha implantado en toda España, ya que hay comunidades que no lo han planteado y otras que han visto cómo la Justicia tumbaba la propuesta.

Las reuniones ideales en estas fiestas: cuanto menos tiempo y menos gente, mejor

Aunque el pasaporte covid pueda servir como herramienta para incentivar la vacunación, desde la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) llaman a no malinterpretar su uso: "En ningún momento debe generar la idea de que no hay que llevar mascarilla, en especial en espacios interiores, y más sino hay ventilación". Tener un certificado de vacunación no exime de poder estar infectado o perder contagiar.

Otras organizaciones la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) también abogan por intensificar las medidas e imponer una "mayor limitación de aforos y de reuniones numerosas en espacios públicos".

"Los índices de ocupación de las UCI por pacientes con covid-19 ya superan el 20% en cinco comunidades autónomas y el 80% de estos pacientes precisarán ventilación mecánica invasiva con una estancia media de 3 semanas", advierten desde la SEMICYUC. "Solicitamos a las Administraciones sanitarias que consideren seriamente la intensificación de las medidas habituales", declaran.