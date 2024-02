Remodelado corporal completo, consigue tus objetivos

Es cierto que hoy en día hay muchos estereotipos de cómo debería ser nuestro cuerpo y siempre hay que huir de estos supuestos cánones de belleza. Poco a poco hemos ido avanzando y comprendemos que nuestros cuerpos son el motor que impulsa la vida y los queremos tal y como son. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que muchas veces, a pesar del esfuerzo físico, dieta equilibrada y una vida lejos de los malos hábitos, necesitamos una ayudita para lograr nuestros objetivos.



Lo cierto es que los cambios siempre son para mejor y si es algo que llevas tiempo meditando, porque quieres o porque así lo necesitas, existen los tratamientos de remodelado completo.



Como siempre, debemos recordarte la importancia de ponerte siempre en buenas manos.



Unas manos que en este caso vienen de las clínicas Dorsia, donde encontrarás un equipo médico con más de 20 años de experiencia a su espalda. Este ya es uno de esos datos que nos tranquilizan y que hacen que podamos confiar más en dichos especialistas. ¡Comenzamos con tu proceso de cambio con los siguientes tratamientos a tener en cuenta!



Elimina la grasa localizada con la liposucción

Uno de los tratamientos que seguro te suenan y que quizás ya se convierte en tu primera opción para hacerte un remodelado corporal completo es la liposucción. Esta se encarga de eliminar esa grasa localizada en ciertas zonas del cuerpo como por ejemplo en el abdomen o las caderas, así como en las piernas e incluso en la zona de la papada o la espalda, si así lo necesitas.



Tal y como decimos, la liposucción está pensada para deshacerte de esos cúmulos de grasa que no es posible deshacerse de ellos por medio de dieta ni de ejercicio específico. En las clínicas Dorsia cuentan con una técnica exclusiva y única, ya que combinan la aparatología con programas de nutrición y todos ellos personalizados para que cada persona pueda alcanzar sus objetivos. Hay que decir que la nueva liposucción que te ofrecen es mínimamente invasiva y lleva por nombre Strech Lipo, para que no te olvides de su nombre.



Aunque, por otro lado, cuentan con la técnica PAL para conseguir un cuerpo realmente tonificado. Como ves, siempre habrá una opción para cada persona, en función de lo que busque. Recuerda que los efectos de la liposucción no es algo que puedas ver de una manera inmediata, siempre hay que tener un poco de paciencia, pero desde luego, los resultados te van a sorprender, aunque tengas que esperar a que la zona se desinflame.



Gracias a todas estas nuevas técnicas que hemos mencionado, la liposucción ya no es lo que era, sino que se ha conseguido mejorar y mucho: se minimizan los riesgos, siendo menos invasiva pero siempre efectiva.



Lipovaser la lipo de alta definición

Las nuevas tecnologías y los grandes avances nos hacen más sencilla la vida de muchas formas y esta es una de ellas. Porque estamos ante otro de los tratamientos que reducen la grasa localizada y lleva el nombre de lipovaser. Tras ellas, se encargará de brindarte las mejores soluciones, un gran y excelente equipo médico, que cuenta con más de 75.000 procedimientos a sus espaldas y todos ellos con gran éxito. Para que te hagas una idea, más del 91% de los pacientes lo recomiendan, ¡Por algo será!



Así que, debes ponerte en sus manos de nuevo y es que ahora hablamos de una opción única que se encarga de eliminar los cúmulos grasos sin dañar el tejido sano, reduciendo así las molestias del postoperatorio. De manera que así se puede eliminar la grasa de manera más selectiva, pero siempre precisa y con grandes resultados llenos de éxito. Este tratamiento se recomienda si se quiere lucir una buena marcación abdominal. Es por ello que esta técnica se presenta como uno de los grandes reclamos de los pacientes. Se puede aplicar tanto en el abdomen como en las caderas, muslos o en las rodillas y hasta en el pecho. Consiguiendo así un resultado natural y duradero que también es algo a tener en cuenta.



Abdominoplastia: cirugía de abdomen

La zona del abdomen es una de las más complicadas en cuanto a acumulación de grasa. Por un lado, está el paso del tiempo, pero sin olvidar que los embarazos también son otra de las causas de ver cómo nuestro abdomen ya no es el que era. Pero no debes preocuparte porque en clínicas Dorsia tienen la mejor de las soluciones en forma de abdominoplastia. Gracias a este tratamiento, conseguirás eliminar el exceso de grasa y piel localizada, de manera definitiva, dejando atrás a las estrías y también la flacidez que puede ser protagonista de una zona como esta.



¿Siempre has querido el vientre plano, pero hasta el momento no lo has logrado? Entonces la cirugía de abdomen es para ti. Se retira el exceso de grasa y al mismo tiempo también se corrige la flacidez, reforzando los músculos de la pared abdominal. Sin olvidar que la abdominoplastia se puede combinar con otros tratamientos como la liposucción y también la lipoescultura. Además de ello, también encontrarás la conocida como mini-abdominoplastia, se trata de un procedimiento similar pero enfocada a eliminar menores cantidades de grasa y piel sobrante. Para saberlo con claridad tendrás que acudir a una cita de diagnóstico que es gratuita, donde conocerás al extraordinario equipo médico de las clínicas. De manera que te harán un estudio personalizado para tratar tu caso de la mejor manera posible.



Una vez dado el paso y como resultado, conseguirás el abdomen firme que buscabas, pero al mismo tiempo una cintura más estrecha. Pero eso sí, siempre serán los cirujanos y el resto del equipo médico quien valore tu caso personal y te aconseje de la mejor manera posible. Ya que la abdominoplastia también va dirigida a todas las personas que quieren eliminar el abdomen caído y abordar la flacidez de la zona, retirando la piel sobrante.



Tres tratamientos más idóneos para poder conseguir la silueta que esperabas y buscabas. ¡Es el momento de dar el paso y dejarte llevar por todo lo que en Clínicas Dorsia te ofrecen!