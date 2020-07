Ibrahim Ali está casi como en el punto de partida. 12 años han pasado desde que llegó a España como un menor no acompañado desde Ghana. El cierre de fronteras tras el decretado estado de alarma en ambos países por la pandemia de coronavirus le ha dejado encerrado en su casa natal, con un billete de avión que no pudo utilizar y con las esperanzas puestas en un vuelo de repatriación que nunca llega.

La vuelta a Ghana solo iban a ser dos semanas para Ibrahim. Volvió para arreglar algunos papeles por el fallecimiento de su madre, pero esos 15 días se han convertido en cinco largos meses de incertidumbre y angustia. "He tratado de conseguir un vuelo de repatriación, pero desde la Embajada de España en Ghana siempre me dicen que ya están completos. He seguido insistiendo, cada día y cada noche, y hasta han llegado a amenazarme con bloquearme por enviar tantos emails", reconoce Ali.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por Público, "desde la Embajada en Ghana se han facilitado plazas para la ciudadanía española en otros vuelos europeos. En total, han sido 14 vuelos y solo uno de ellos ha tenido parada en Madrid". En esos viajes, les consta que han podido viajar aproximadamente 85 personas con nacionalidad española y ocho personas con residencia legal en España.

"Necesito estar con mi mujer y mis dos hijas", dice Ibrahim

En este sentido, desde Exteriores lo dejan claro. "La función de la embajada ha sido de facilitar la gestión con otros países para se fletaran estos vuelos. En cuanto a los requisitos, los vuelos están dirigidos a personas españolas que se encontraban en el extranjero, principalmente turistas, es decir, no residentes en el extranjero, pero eso no implica que no hayan vuelto personas residentes españolas". A lo que añaden que "por el momento, los vuelos de la operación consular de repatriación para personas españolas capitaneada por Exteriores ya está cerrada".

Sin vuelta a casa

Volver a casa ahora es lo primordial para Ibrahim. Acaba de ser padre de su segunda hija y todavía no ha podido verla más allá de una videollamada. "Hemos tenido información de cuatros vuelos de repatriación: el 28 de junio, 5, 14 y 21 de julio, y después de rellenar los documentos para solicitar una plaza, firmar y enviar, siempre me responden que no hay plazas. Solo necesito estar con mi mujer, que no tiene a nadie que le pueda ayudar, y con mis dos hijas", señala.

Uno de los correos de la Embajada de España en Ghana ante las peticiones de retorno de Ibrahim.

Respecto a los vuelos del día 14 y 21 de julio, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que ambos están gestionados por la embajada de Países Bajos en Ghana, junto a la aerolínea de los Países Bajos, KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij). "La decisión sobre las personas que entran en ese vuelo la toma la embajada de Países Bajos, porque son los que lo organizan, junto con la compañía aérea. En cada uno de estos vuelos se han aceptado a cuatro españoles. La embajada realmente no tiene margen de maniobra y lo que podemos señalar son los casos por razones médicas que son urgentes", apuntan.

Ibrahim tiene residencia legal España desde hace una década y es encargado de un restaurante en el centro de Málaga. "Hace dos meses, en uno de los vuelos desde la Embajada me informaron de que la repatriación solo sería para personas que tenían la nacionalidad española y son europeos. Tengo mi situación en regla, cotizo en España. Mi vida está en España, pero hay un trato diferente a las personas tan solo por el lugar en el que nacen", asegura Ibrahim.

Como él, son más de 130 extranjeros con residencia en nuestro país que se encuentran en Ghana, a la espera de un vuelo de repatriación, según un grupo que han creado en redes sociales para conseguir una respuesta y poder articularse. La mayoría de estas personas han construido sus vidas y sus familias en España.

"Me dijeron que la repatriación solo sería para personas con nacionalidad española y que fueran europeos"

Además del arraigo social, el laboral es otra de las cuestiones importantes y que más les aterra. "Estamos preocupados porque podemos perder nuestro trabajo. Mi jefe lo entiende, pero no siempre me va a poder esperar y con la reanudación de la actividad hostelera me necesita. Si pierdo el trabajo, ¿cómo voy a cuidar a mi familia? Cuando llegue el momento, ¿cómo voy a poder renovar la residencia en el país que ahora es mi país?", se pregunta.

A todo esto, Exteriores afirma de que son "conscientes" de esta situación y "de que hay personas con residencia legal en España, pero eso no está cubierto por ningún operativo que ahora mismo se esté llevando a cabo por España", ya que consideran que "ya se ha concluido con el retorno de más de 40.000 personas".

Cierre de fronteras

Las autoridades de Ghana decretaron el cierre de las fronteras aéreas y marítimas el 22 de marzo. Desde entonces, los vuelos comerciales no han sido reanudados y los "humanitarios" que impliquen a España se pueden contar con los dedos, según apuntan en las redes de esta embajada en Ghana. Las personas que esperan ser repatriadas se quejan de la falta de información y transparencia. "Venimos por unos días con el dinero justo y ahora estamos desamparados", afirma Ibrahim a través de videollamada con Público, a la vez que reconoce que la situación tampoco es fácil para su familia.

La economía en Ghana se basa principalmente en el cultivo del cacao. Según datos de Unicef, en este país situado en el golfo de Guinea con una población de 28 millones de personas, alrededor del 20% vive bajo el umbral de la pobreza, donde se acentúa hasta el 40% en las zonas rurales. Pero más allá de la economía, la situación se complica ante la falta de agua, ya que según el Servicio Nacional de Estadística, el 36% de los hogares en Ghana usan baños públicos y el 81% de la población carece de acceso a saneamiento mejorado o de servicios sanitarios.

Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha respondido esta semana a una pregunta escrita que le había formulado Compromís en el Senado en la que indica que el Ejecutivo ha coordinado "un total de 53 vuelos de repatriación que han hecho regresar a España a 10.223 personas durante el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus". El mayor número de repatriados han salido desde Argentina (2.011), Perú (1.598) y Ecuador (1.345).